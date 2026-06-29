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PORAŽAVAJUĆI PODACI

Drama na platformi s koje naručuju i brojni Hrvati: U dječjoj odjeći pronašli 'vječne kemikalije'

Ormar, odjeća
Getty Images
VL
Autor
Večernji.hr
29.06.2026.
u 17:00

Europska komisija već vodi postupke protiv takvih platformi zbog mogućih sigurnosnih propusta i nepoštivanja pravila o zaštiti potrošača

Odjeća kupljena putem internetskih diskontnih platformi poput Sheina ne zadovoljava uvijek sigurnosne standarde Europske unije, pokazuje nedavno istraživanje provedeno u Njemačkoj. Prema rezultatima ispitivanja Instituta za zaštitu okoliša iz Bremena, u ime Njemačke udruge za pomoć okolišu (DUH), u dijelu testiranih proizvoda utvrđena su znatna prekoračenja dopuštenih granica kemikalija, piše t-online.

Analizirano je 18 odjevnih predmeta, a kod njih sedam utvrđeno je da ne udovoljavaju europskim propisima. Posebno zabrinjavaju nalazi vezani uz PFAS kemikalije, poznate i kao „vječne kemikalije”, koje se teško razgrađuju i mogu se nakupljati u okolišu i ljudskom organizmu. U pojedinim slučajevima utvrđena su višestruka prekoračenja dopuštenih razina. U jednoj dječjoj jakni granica za PFAS prekoračena je više od 1100 puta, dok je u drugom proizvodu namijenjenom tinejdžerima zabilježena 12.000 puta veća vrijednost od dopuštene. Osim PFAS-a, u nekim artiklima pronađeni su i plastifikatori poput DEHP-a, čije su razine također višestruko iznad dozvoljenih vrijednosti.

Stručnjaci upozoravaju da određene kemikalije iz te skupine mogu utjecati na hormonalni sustav, metabolizam i imunološki sustav, a neke se povezuju i s potencijalnim kancerogenim učinkom. Iz Sheina su poručili da ozbiljno shvaćaju optužbe te da su pokrenuli internu istragu. Tvrtka je privremeno uklonila sporne proizvode iz ponude i provodi provjeru sličnih artikala na globalnoj razini.

Slične kritike ranije su upućene i drugim platformama brze mode, uključujući Temu. Europska komisija već vodi postupke protiv takvih platformi zbog mogućih sigurnosnih propusta i nepoštivanja pravila o zaštiti potrošača. Njemačka organizacija za zaštitu okoliša najavila je da će rezultate dostaviti Europskoj komisiji, dok potrošačke udruge upozoravaju kupce da budu posebno oprezni pri kupnji odjeće i proizvoda s neprovjerenih internetskih tržišta.

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Ključne riječi
shein kemikalije Barkod

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