Vodoinstalateri mole da ovakvo suđe ne stavljate u perilicu: Natovarit ćete si veliki problem i skup popravak

Masti i ulja iz kuhinje često završavaju u perilici posuđa ili sudoperu bez puno razmišljanja, no stručnjaci upozoravaju da jedna naizgled bezazlena navika može dovesti do ozbiljnih i skupih problema s odvodima. Prema upozorenjima servisera i vodoinstalatera, ulja za kuhanje, masnoće iz pečenja, ostaci preljeva za salatu i slični masni tragovi ne bi se smjeli ispirati u perilicu posuđa ili odvod. Iako se u početku može činiti da nestaju u vrućoj vodi, oni zapravo ostaju u cijevima. Postupno se, hlađenjem, ponovno stvrdnjavaju i nakupljaju, stvarajući naslage koje mogu dovesti do ozbiljnih začepljenja, piše Express.

Stručnjaci pojašnjavaju da problem nije ograničen samo na korištenje ulja, već i na sve masne ostatke s posuđa, uključujući limove za pečenje, tave i posude u kojima su se pripremala masna jela. Tijekom vremena te naslage mogu uhvatiti ostatke hrane i stvoriti takozvane „masne čepove” u cijevima, što može rezultirati skupim popravcima.

Masnoće, ulja i ostaci hrane pritom se ubrajaju među najčešće uzroke začepljenja kanalizacijskog sustava, a vodovodne službe upozoravaju da se u kombinaciji s drugim otpadom mogu stvarati i veće nakupine čije uklanjanje zahtijeva znatne troškove.

Iako se često smatra da vruća voda i deterdžent rješavaju problem, stručnjaci ističu da to vrijedi samo kratkoročno jer se masnoće ponovno stvrdnjavaju nizvodno u cijevima. Zbog toga se preporučuje da se masni ostaci prije pranja obrišu papirnatim ubrusom, a ulje i masnoće ohlade i odlože u posebne spremnike, umjesto da završe u odvodu ili perilici posuđa.