Jedan predmet može vas spasiti od krpelja: Sve što trebate jest staviti ga u džep

Krpelji su opasni paraziti čiji ubod često prolazi nezapaženo, ali može imati ozbiljne zdravstvene posljedice, upozoravaju stručnjaci, osobito tijekom toplijih mjeseci kada su ovi nametnici najaktivniji. Krpelji se čvrsto pričvršćuju za kožu zahvaljujući posebnom usnom aparatu i mogu se dugo hraniti krvlju bez toga da izazovu bol ili vidljive simptome. Upravo zbog toga njihov ubod često ostaje neprimijećen, što povećava rizik od prijenosa bolesti, piše poljski portal Planeta.pl.

Dodatnu opasnost predstavlja činjenica da tijekom hranjenja mogu prenijeti različite patogene, uključujući uzročnike Lajmske bolesti i krpeljnog encefalitisa, zbog čega i naizgled bezazlen kontakt s prirodom može imati ozbiljne posljedice na zdravlje.

Uz standardne mjere zaštite, sve se češće spominju i jednostavni kućni trikovi koji mogu pomoći u smanjenju rizika od uboda. Jedan od njih uključuje korištenje eteričnih ulja poput lavande, čajevca, klinčića i eukaliptusa. Postupak je jednostavan – nekoliko kapi eteričnog ulja nakapa se na pamučni tufer koji se zatim može nositi u džepu odjeće. Smatra se da intenzivni mirisi djeluju kao prirodni repelent te odbijaju krpelje i smanjuju mogućnost njihova približavanja koži.

Osim toga, kao dodatna mehanička zaštita navode se i valjci za čišćenje odjeće koji mogu ukloniti sitne parazite s nogavica i rukava prije nego što dospiju na kožu. Također se spominje i korištenje ljepljive trake oko zglobova ruku i gležnjeva kao svojevrsne barijere koja može spriječiti ulazak krpelja ispod odjeće.