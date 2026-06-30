Hrvati zbunjeni novim pravilom za naplatu carine koje sutra stupa na snagu: 'Ovo je datum koji radi razliku'

Uoči primjene novih carinskih pravila Europske unije, mnogi hrvatski kupci koji naručuju s popularnih platformi poput Temua našli su se u nedoumici. Objava jedne korisnice na Redditu sažela je ključno pitanje koje muči sve: hoće li narudžba napravljena prije 1. srpnja izbjeći novu naknadu od tri eura ako paket stigne nakon tog datuma? "Znam da od 1.7. ide naplata onih 3 eura po artiklu - ali jel zna itko ako danas napravim narudžbu nekih gluposti hoću li proći bez te naplate ili se gleda datum preuzimanja paketa", upitala je ona i pokrenula živu raspravu.

Zajednica je brzo ponudila odgovor, a najpopularniji komentar bio je kratak i jasan: "Gleda se datum kad paket uđe u državu". Ova informacija, koju su potvrdili i drugi korisnici, znači da svaka pošiljka koja na carinsku provjeru stigne 1. srpnja ili kasnije podliježe novim pravilima, bez obzira na to kada je naručena. Ta spoznaja potaknula je raspravu o isplativosti kupnje, pri čemu su se mišljenja podijelila. Dok jedni smatraju da se za sitnice poput maskica za mobitel i dalje isplati naručivati jer su u Hrvatskoj znatno skuplje, drugi su primijetili da su i same platforme već podigle cijene. "Nema mi smisla za neku glupost od 80 centi plaćati 3 eura carine", zaključio je jedan od komentatora.

Tijekom rasprave isplivalo je i nekoliko ključnih pojašnjenja. Naknada se ne naplaćuje nužno po svakom pojedinačnom artiklu, već po tarifnoj kategoriji proizvoda unutar jedne pošiljke. To znači da će, primjerice, paket s dvije majice i jednim parom obuće imati dodatni trošak od šest eura, jer odjeća i obuća spadaju u različite kategorije. Ova nova carinska pravila dio su šire EU reforme čiji je cilj zaštititi europsko tržište i potrošače.

Ipak, korisnici su brzo pronašli i potencijalno rješenje. Nova naknada odnosi se isključivo na robu koja stiže izvan Europske unije. Budući da mnoge online trgovine, uključujući Temu, imaju skladišta unutar EU, odabir takvih proizvoda eliminira carinski trošak. Jedan je korisnik čak objasnio kako u aplikaciji filtrirati proizvode prema lokaciji skladišta. "Postoji, u aplikaciji klikneš na 'Ships from' i odabereš lokalno skladište", savjetovao je, pružajući praktičan naputak za sve one koji žele nastaviti s online kupnjom bez straha od neugodnih iznenađenja prilikom dostave.