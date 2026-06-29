Splićanka ogorčena zbog cijena na taksi aplikacijama: 'Opet nas deru'

"Jel još nekome Uber radi ovo ili san luda?!" - ovim je riječima jedna Splićanka započela svoju objavu na Redditu koja je brzo postala viralna u lokalnoj zajednici. Opisala je situaciju s kojom se mnogi susreću: u žurbi na posao u KBC Split, otvorila je aplikaciju i vidjela "milijun autića" oko sebe u centru grada. No, umjesto standardne ponude, aplikacija joj je nakon nekoliko trenutaka ponudila isključivo "Priority" vožnju za sedam eura za relaciju od samo dva i pol kilometra. Nakon što je odbila platiti skuplju opciju, dogodio se, kako kaže, misterij - svi automobili u blizini su nestali, a sustav ju je spojio s vozačem koji se nalazio na Klisu, udaljenom dvadeset minuta vožnje. Njezino pitanje "Jel ovo samo meni ili Uber namjerno gura ljude da plate više?" pokrenulo je lavinu komentara.

Ubrzo se pokazalo da njezino iskustvo nije izoliran slučaj. Stotine Splićana javilo se s gotovo identičnim pričama. "Meni zadnja tri mjeseca uopće ne prihvaća UberX cijene, skoro svaki put sam morala uzeti 'priority'", napisala je jedna korisnica, dodajući da su joj cijene znale doseći i 16 eura za dva kilometra. Drugi su se žalili na vozače koji prihvate vožnju, a zatim stoje na mjestu i ne miču se, očito čekajući da putnik otkaže.

Frustracija je toliko narasla da mnogi razmišljaju o povratku starim navikama. "Brišem aplikaciju", "Prelazim na bus, ko u dobra stara vrimena" i "Zovi Žuti taksi" samo su neki od komentara koji svjedoče o promjeni raspoloženja prema nekad popularnoj platformi.Rasprava je, međutim, otkrila i drugu stranu priče. Javilo se nekoliko vozača Ubera koji su potvrdili da namjerno izbjegavaju jeftine vožnje.

Jedan od njih je iskreno priznao: "Čekaju da cijene skoče zbog 'visoke potražnje' ili da kupac plati 'priority' i onda odjednom svi dostupni". Objasnili su kako od standardne, jeftine vožnje jedva išta zarade. "Od tih sedam eura, Uber uzme svojih 40 posto, šef uzme još 10 posto, a gorivo i rentu auta plaćamo sami, pa to bude euro i pol zarade", detaljno je izračunao jedan vozač. S početkom turističke sezone i ogromnim porastom potražnje, vozači jednostavno biraju isplativije, duže vožnje ili one po višim cijenama, što je u skladu s Uberovom politikom dinamičkog određivanja cijena koje rastu kada je više zahtjeva nego dostupnih vozila.

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