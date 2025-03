Xiaomi u Europi lansirao svoj najbolji mobitel, poznato i po kojoj cijeni stiže u Hrvatsku

Poznati kineski tech brend Xiaomi danas je u Barceloni uoči Svjetskog mobilnog kongresa (MWC) predstavio mobitele Xiaomi 15 i Xiaomi 15 Ultra, svoju novu vodeću liniju pametnih telefona s fokusom na kamere. Dakako, Xiaomi je poznat po svojoj raznovrsnosti pa je u Španjolskoj Europi predstavio i niz drugih uređaja poput tableta (Xiaomi Pad 7), bežičnih slušalica (Xiaomi Buds 5 Pro), nosivih uređaja (Watch S4, Smart Band 9 Pro) i električnih skutera (Xiaomi Electric Scooter 5 Max).

Najviše pažnje privlači nova Xiaomijeva serija flagship mobitela, posebice Xiaomi 15 Ultra koja je najjači Xiaomijev mobitel koji želi izazvati najbolju konkurenciju na tržištu Android pametnih telefona. Ovaj top model stigao je i u Hrvatsku i to po cijeni od 1499 eura (u varijanti 16 GB radne memorije i 512 GB prostora za pohranu podataka) što je identično cijeni po kojoj je na naše tržište stigla i Samsungova Galaxy S25 Ultra. Xiaomi 15 Ultra će u Hrvatskoj biti dostupna u crnoj boji te u srebrnoj boji s crnom kožom. Xiaomi 15 će, pak, biti dostupan u crnoj i zelenoj boji, a dolazi u 12+512GB memorijskoj varijanti. Cijena Xiaomi 15 uređaja iznosi 1099 eura.

Xiaomi 15 Ultra je veliki mobitel s velikim WQHD+ 6,73-inčnim AMOLED zaslonom rezolucije od 3200 x 1440 i gustoćom piksela od 522 ppi. S 3200 nita vršne svjetline, ovaj atraktivni zaslon jedan je od velikih aduta nove Xiaomijeve Ultre. Xiaomi 15 Ultra donosi nadograđeni ultrazvučni senzor otiska prsta za brže i pouzdanije otključavanje, a ovo bi trebalo funkcionirati čak i ako su vam prsti mokri ili nečisti ili pak u uvjetima slabijeg osvjetljenja.

Izdržljivost mobitela osigurava aluminijski okvir i Xiaomijevo zaštitno staklo (Xiaomi Shield Glass 2) pa iz Xiaomija tvrde da njihova nova Ultra ima i do 16 puta bolju otpornost na padove. Dok Corning Gorilla Glass 7i štiti površinu stražnje kamere s poboljšanom otpornošću na padove i ogrebotine.

Glavna stvar na ovom mobitelu su jake kamere. Stražnji set čak četiri objektiva ‘nabildan’ je velikim foto senzorima i s čak dvije telefoto kamere. Xiaomi 15 Ultra opremljena je žarišnim duljinama u rasponu od 14 mm do 200 mm optičkog zooma. Glavni objektiv je Leica od 23 mm, od 1 inča, opremljena senzorom slike Sony LYT-900 od 50 MP. Ima veliki otvor blende ƒ/1,63, promjenjive žarišne duljine od 23 mm, 28 mm i 35 mm te impresivan visoki dinamički raspon od 14EV. Ovo bi trebalo rezultirati fotografijama s puno svjetla u svim uvjetima snimanja.

Ultra telefoto kamera od 100 mm Leica od čak 200 megapiksela bi trebala biti “zvijer” za zumiranje. Veliki senzor od 1/1,4" u kombinaciji s otvorom blende ƒ/2,6 hvata 136% više svjetla od lanjskog modela Xiaomi 14 Ultra, ističu iz Xiaomija. Sustav četverostrukih stražnjih kamera upotpunjuje ultraširoka Leica kamera od 14 mm, koja nudi široke perspektive za snimanje krajolika i grupnih fotografija.

Xiaomi 15 Ultra ima puno mogućnosti za za snimanje videa, nude posebno snimanje u kinematografskoj usporenoj video snimci s glavnom i periskopskom telefoto kamerom koja može snimati 4K video pri 120fps. Glavna kamera ima optičku i elektroničku stabilizaciju slike kako bi se smanjilo podrhtavanje videa. Zvuk se snima uz pomoć čak četiri mikrofona.

U Barceloni je predstavljena i povoljnija varijanta mobitela - Xiaomi 15 sa AMOLED 6.36" zaslonom. Ovo je odličan kompaktni pametni telefon koji je zbog manjih dimenzija (152.3mm x 71.2mm x 8.08mm) od Xiaomi 15 Ultre vrlo praktičan za korištenje i u jednoj ruci. I ovaj se model doima dosta čvrsto. Xiaomi 15 ima sustavom s tri kamere. Glavna kamera ima optičku leću Leica Summilux s otvorom blende ƒ/1.62. Tu je i telefoto kameru Leica od 60 mm, koja koristi senzor od 50 MP, a može poslužiti i za makro fotografije. Ultraširoku kameru od 50 megapiksela također potpisuje Leica, a i ta dolazi s velikim otvorom blende (ƒ/2.2).

Korisnici će odmah primijetiti kako Xiaomi 15 okida brze fotografije - način rada Fastshot omogućuje ultrabrzu uličnu fotografiju s impresivnom brzinom snimanja od samo 0,6 sekundi na svim žarišnim duljinama. A to je stvarno respektabilno i trebalo bi osigurati da korisnicima ne promakne nijedan zanimljivi detalj koji ćele uhvatiti.

Glavna kamera podržava 8K snimanje pri 30fps i Dolby Vision video pri 4K 60fps na svim žarišnim duljinama. Niz od četiri mikrofona poboljšava iskustvo isporukom impresivnog, prostornog audio snimanja za kinematografski osjećaj. Xiaomi 15 dolazi s kompaktnim 6,36-inčnim CrystalRes AMOLED (2670 x 1200) zaslonom s gustoćom piksela od 460 ppi.

Oba mobitela imaju vrhunski Qualcommov čipset Snapdragon 8 Elite što obećava odlične performanse. Oba modela također koriste Xiaomi Surge sustav upravljanja baterijom za produženu izdržljivost tijekom danaa. Xiaomi 15 Ultra ima kapacitet baterije od 5410mAh i podržava punjenja na 90W, te bežično do 80W. Xiaomi 15 je opremljen s 5240mAh baterijom , koja podržava punjenje do 90W i bežično do 50W.

Oba mobitela stižu i s paketom AI alata. To uključuje značajke kao što su AI Writing i AI Speech Recognition, zajedno s nekoliko drugih alata dizajniranih za povećanje učinkovitosti. AI Creativity Assistant nudi fotografske i videografske alate koji uključuju AI Image Enhancement, AI Image Expansion, AI Eraser Pro, AI Reflection Removal, AI Magic Sky i AI Film. Ukratko, moći ćete sada puno se poigrati s obradom fotografija, izbrisati neke objekte ili dodati efekte. Xiaomi je ostvario i suradnju s Googleom pa se može pristupati i Googleovoj generativnoj umjetnoj inteligenciji Gemini.



XIAOMI 15 ULTRA - SPECIFIKACIJE

Dimenzije: 161.3mm x 75.3mm x 9.35mm2 (9,48 mm na srebrnoj varijanti)

Zaslon: AMOLED 6.73" WQHD

Masa: 226g (crni, bijeli) i 229g (srebrni)

Zaštita: Xiaomi Shield Glass 2.0

Certifikat zaštite od vode i prašine: IP68

Čipset: Snapdragon 8 Elite (3nm)

Kamere: Leica glavna 50MP, ƒ/1.63, OI

Leica telefoto kamera 50MP, ƒ/1.8, OIS

Leica periskopska telefoto kamera 200MP, ƒ/2.6, OIS

Leica ultraširoka kamera 50MP, ƒ/2.2, 115° FOV

Selfie kamera: 32MP, ƒ/2.0, 90° FOV

Zvučnici: stereo (Dolby Atmos)

CIJENA U HRVATSKOJ: 1499 eura