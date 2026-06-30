Večeras kreću genijalni popusti u brojnim trgovinama, među njima je i Zara: Evo gdje će ići i do 50 posto

Ljetno sniženje Inditex grupacije konačno je stiglo, što znači velike popuste u Zari, Massimo Duttiu, Oyshu, Bershki, Pull&Bearu, Zara Homeu i Stradivariusu. Ovo je idealna prilika da nadopunite garderobu ili osvježite interijer- bilo da tražite haljine, sandale, lanene komade, kupaće kostime ili dekor za dom. Zara će otvoriti ljetno sniženje putem online trgovine već večeras, 30. lipnja u 20 sati, dok u trgovinama popusti počinju sutra. Popusti u prvom krugu dosežu do 50% na odabrane komade za žene, muškarce i djecu, piše Index.

Isto vrijedi i za online trgovinu Zara Home koja s popustima kreće večeras od 20 sati, a fizičke trgovine pokreću ih sutra. Na popustu se nalaze odabrani proizvodi za spavaću sobu, rasvjeta, namještaj, zrcala, dodaci za kupaonicu, mirisi za dom i još mnogo toga.

Massimo Dutti nudi popuste do 50%, a raniji pristup putem aplikacije započinje 30. lipnja u 18 sati, dok u trgovinama popusti počinju od srijede. Ponuda uključuje odabrane komade za žene i muškarce, idealno za one malo skuplje artikle. Pull&Bear kreće večeras u 19 sati, s trgovinama koje sniženje uvode 1. srpnja. Popusti dosežu do 40%.

Stradivarius nudi popuste do 40%, s početkom online danas u 19 sati, dok trgovine slijede sutra. Isto vrijedi i za Bershku koja s ljetnim sniženjima započinje 30. lipnja, s popustima do 50% dostupnima prvo u aplikaciji i na webu od 19 sati. Oysho u aplikaciji starta 30. lipnja u 19 sati, na webu u 20 sati, dok trgovine otvaraju sniženje 1. srpnja. Na popustu se nalaze odabrani artikli iz aktualne kolekcije, uključujući donje rublje, pidžame, sportsku odjeću, kupaće kostime i ljetne dodatke.