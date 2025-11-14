Vozači koji ovo nisu napravili od sutra mogu očekivati kaznu: Ako vas uhvate, mogli biste iskeširati i više od 100 eura

Od sutra bi svaki vozač prema zakonskoj obvezi trebao imati zimske gume. Ključna razlika između ljetnih i zimskih guma leži u znanosti koja stoji iza njihove izrade, a granica je temperatura od 7°C. Kada se termometar spusti ispod te vrijednosti, gumena smjesa ljetnih i cjelogodišnjih guma stvrdnjava se i gubi elastičnost, postajući kruta gotovo poput plastike. To drastično smanjuje njihovu sposobnost prianjanja na podlogu, bez obzira je li ona suha, mokra ili prekrivena snijegom.

U Hrvatskoj je zimska oprema zakonski obavezna na zimskim dionicama javnih cesta u razdoblju od 15. studenoga tekuće godine do 15. travnja iduće godine, neovisno o tome vladaju li na cesti zimski uvjeti. Mnogi vozači, međutim, nisu upoznati sa svim detaljima propisa, što može dovesti do visokih novčanih kazni. Pod zimskom opremom za osobna vozila do 3,5 tone podrazumijevaju se dvije mogućnosti.

Prva i preporučena opcija su četiri zimska pneumatika (s oznakom M+S, M.S., M&S ili 3PMSF) montirana na sve kotače. Alternativno, zakon dopušta i korištenje četiri ljetna pneumatika, ali uz uvjet da imaju minimalnu dubinu profila od 4 milimetra te da vozač u vozilu posjeduje lance za snijeg pripravne za postavljanje na pogonske kotače. Iako je druga opcija zakonski ispravna, stručnjaci za sigurnost prometa upozoravaju da ljetne gume, čak i s dovoljnom dubinom profila, ne mogu pružiti ni približnu razinu sigurnosti kao prave zimske gume na niskim temperaturama.

Cijene zimskih guma variraju ovisno o dimenzijama i proizvođaču, a kreću se od otprilike 80 € do 150 € po komadu za najčešće dimenzije Iako se početni izdatak za cijeli set od četiri gume može činiti velikim, važno je znati da korištenjem zimskih guma tijekom hladnijih mjeseci produljujete životni vijek svog ljetnog seta. Na taj način, dugoročno gledano, trošak se raspoređuje, a razina sigurnosti ostaje neusporedivo viša tijekom cijele godine.

Jedna od najopasnijih zabluda među vozačima jest da je dovoljno montirati samo dvije zimske gume na pogonske kotače. Takva praksa stvara opasan disbalans u prianjanju između prednje i stražnje osovine, čineći vozilo izrazito nestabilnim i nepredvidivim, osobito prilikom kočenja ili u zavojima. Bez obzira na to ima li vaše vozilo prednji, stražnji ili pogon na sve kotače, za sigurnu i kontroliranu vožnju nužno je imati sve četiri zimske gume. Pogon na sve kotače (AWD) može pomoći pri kretanju, ali prilikom kočenja i upravljanja nema nikakvu prednost bez adekvatnih guma. Štoviše, vozilo s prednjim pogonom i četiri zimske gume često će imati bolje prianjanje i kraći zaustavni put na snijegu od vozila s pogonom na sve kotače opremljenog cjelogodišnjim gumama.