Vodoinstalater otkrio odvratnu istinu: Ovo se događa kada izlijete ulje niz odvod, okrenut će vam se želudac

Iako mnogi od nas mogu biti skloni izlijevanju ostataka masti i ulja u kuhinjski odvod nakon pripreme obroka, stručnjaci upozoravaju da to nikako nije dobra ideja. Popularni vodoinstalater Josh Pollard na društvenim je mrežama podijelio video koji pokazuje što se događa s cijevima i kanalizacijom kada ulje završi u odvodu. Iako se na prvi pogled može činiti kao jednostavno rješenje, posljedice mogu biti katastrofalne za vašu vodovodnu mrežu, piše Mirror.

U videozapisu Josh objašnjava kako je pomagao klijentima čija je kuhinjska odvodnja bila blokirana, unatoč njihovoj tvrdnji da nikada nisu izlijevali mast u odvod. Istražujući uzrok problema, otkrio je ogromnu blokadu koju je uzrokovala stvrdnuta mast i masnoća u kanalizaciji. Ova čudna i neugledna smeđa i bijela sluz bila je potpuno začepljena, a kako bi očistio odvod, Josh je morao nositi rukavice i ručno ukloniti cijelu neugodnu smjesu.

Nakon što je uklonio većinu naslaga, koristio je kameru kako bi provjerio stanje cijevi, ali je pronašao još više masti i masnoće koja je dodatno blokirala vodovod. Iako je pokušao koristiti mlaz vode za čišćenje blokade, Josh je napomenuo da bi se ova nakupljanja dogodila puno brže da je netko izlijevao mast u odvod. Komentari gledatelja bili su prepuni gađenja prema prizoru, mnogi su se složili da ne bi mogli obavljati Joshov posao jer im je miris bio previše odvratan.

Ako želite pravilno odložiti mast i ulje, prvo pustite da se ohladi i stvrdne u tavi ili posudi. Nakon što se mast stvrdne, strgnite je u posudu koja se može baciti, kao što je prazna limenka, staklenka ili papirnati ručnik, i odložite je u običnu kantu za smeće. Također, možete koristiti posebnu posudu otpornu na toplinu za skupljanje kuhinjske masti. Kada je posuda puna, jednostavno je zapečatite i bacite u smeće. Prije nego što operete posuđe, obrišite višak masti papirnatim ručnikom i bacite ga u smeće. U konačnici, nikada ne biste smjeli izlijevati mast, ulje ili masnoću u kuhinjski odvod, jer to može dovesti do ozbiljnih blokada u vodovodnim i kanalizacijskim sustavima, što može rezultirati visokim troškovima popravaka.