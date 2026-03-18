VIDEO Influencerica oduševila TikTok vjenčanicom od 20 eura: 'Ljudi mi ne vjeruju kada kažem odakle je'

Društvenim mrežama proširila se snimka s građanskog vjenčanja kreatorice Kine Katarine, no nije u prvom planu bio romantični trenutak, već pitanje koje je postavila svojim pratiteljima. U elegantnoj, pripijenoj vjenčanici od čipke, s dugim rukavima i buketom cvijeća u rukama, izgledala je poput mladenke iz modnog časopisa. No, u opisu videa stajalo je pitanje: "Biste li mi vjerovali da sam svoju vjenčanicu za građansko vjenčanje platila dvadeset eura?". Svojim odgovorom u opisu, "Ne bih ni ja...", dala je naslutiti da je i sama iznenađena ishodom.

Ubrzo je u komentarima potvrdila da je njezina vjenčanica kupljena na popularnoj platformi za brzu modu, Sheinu, što je izazvalo pravu buru reakcija. Dok su jedni bili oduševljeni, drugi su izrazili skepsu. "Ne, jer si učinila da izgleda elegantno i skupo", napisala je jedna korisnica, dok je druga dodala: "Nije bitna cijena haljine, već tko je nosi. Prekrasna si". Mnogi su tražili poveznicu ili šifru proizvoda, očito inspirirani njezinim primjerom. Ipak, bilo je i onih koji nisu podržali njezin odabir. "Shein vjenčanica je kao noćna mora, ne hvala", glasio je jedan od komentara, otvarajući raspravu o kvaliteti i etičnosti takvog izbora.

Ovaj potez Kine Katarine savršeno se uklapa u rastući globalni trend "Shein vjenčanja" koji je postao popularan posljednjih godina. Suočeni s rastućim troškovima organizacije vjenčanja, gdje se cijene tradicionalnih vjenčanica penju i do nekoliko tisuća eura, sve više mladenki okreće se ultra-povoljnim alternativama. Fokus se seli s raskoši na intimnost i financijsku praktičnost, osobito kod građanskih ceremonija. Kina je tako pokazala da je moguće izgledati glamurozno bez trošenja prosječnih 1.500 do 4.000 eura, koliko danas košta prosječna vjenčanica.

Njezina haljina, s čipkom koja prekriva cijelu figuru, dugim rukavima i retro zvonolikim manžetama, u skladu je s najvećim modnim trendovima za 2026. godinu, koji slave povratak vintage estetike i čipkastih materijala. Time je dokazala da povoljna cijena ne znači nužno i kompromis sa stilom.

Ključ uspjeha, kako ističu stručnjaci i kreatori na društvenim mrežama, često leži u detaljima. Povoljna haljina može se "podići" kvalitetnim modnim dodacima, profesionalnim krojačkim preinakama i besprijekornom frizurom i šminkom. U Kininu slučaju, elegantan buket, zlatni vjenčani prsten i klasična francuska manikura zaokružili su cjelokupan dojam, dajući mu notu luksuza. Ipak, ovaj trend ne prolazi bez kritika, jer otvara važno pitanje o ravnoteži između pristupačnosti i ekološkog te etičkog utjecaja industrije brze mode.