ZAPETLJANA PRIČA

Zagrepčanin kupio rabljeni auto, pa završio na sudu: Evo kako ga je prodavač 'zeznuo'

VL
Večernji.hr
18.03.2026.
u 21:00

U konkretnom slučaju nije bilo osnove za sniženje cijene jer utvrđena razlika nije utjecala na tržišnu vrijednost vozila

Kupnja rabljenog automobila često se svodi na detalje, a jedan od ključnih za mnoge kupce je godina proizvodnje. Logika je na prvi pogled jednostavna: ako ste tražili vozilo iz određene godine, a dobijete starije, očekujete nižu cijenu. No, u praksi stvari nisu uvijek tako crno-bijele.

Kako piše HAK, Prema Zakonu o obveznim odnosima, kupac ima pravo reagirati ako kupljena stvar nema dogovorena svojstva. U takvim slučajevima može tražiti uklanjanje nedostatka, zamjenu vozila, sniženje cijene ili čak raskid ugovora, uz mogućnost naknade štete. Međutim, ključno je pitanje - predstavlja li razlika u godini proizvodnje uopće materijalni nedostatak koji utječe na vrijednost vozila?

Odgovor, kako pokazuje sudska praksa, nije uvijek potvrdan. U jednom konkretnom slučaju pred Visokim trgovačkim sudom u Zagrebu kupac je tražio vozilo proizvedeno 2017., no isporučeno mu je ono iz 2016. godine. Iako bi mnogi očekivali automatsko sniženje cijene, sud je zauzeo drugačiji stav.

Sudski vještak utvrdio je da na tržišnu vrijednost vozila presudno utječe starost koja se računa od datuma prve registracije, a ne same godine proizvodnje. U ovom slučaju vozilo je prvi put registrirano 2018., pa razlika od nekoliko mjeseci u proizvodnji nije imala stvarni utjecaj na njegovu vrijednost. Dodatno, riječ je bilo o automobilu proizvedenom krajem 2016., što znači da je praktički odgovarao traženoj generaciji.

Sud je pritom naglasio i pravila Europske unije prema kojima se starost vozila veže uz modelsku godinu i datum prvog puštanja u promet, a ne nužno uz kalendarsku godinu proizvodnje. Zaključak suda bio je jasan. U konkretnom slučaju nije bilo osnove za sniženje cijene jer utvrđena razlika nije utjecala na tržišnu vrijednost vozila. Ova odluka pokazuje da, iako se kupcima razlika u godini proizvodnje može činiti presudnom, u pravnom i tržišnom smislu ključnu ulogu ipak imaju drugi faktori, prije svega datum prve registracije i stvarna starost vozila.

