VIDEO Prometni test Večernjeg lista: S tri kraja Zagreba krenuli smo prema centru autom i javnim prijevozom, evo kako je prošao put

Zagušenja na cestama i sve učestaliji kvarovi ZET-ovih prometala, koji usto nerijetko i kasne ili budu prenatrpani, problemi su koji svakodnevno muče stanovnike Zagreba. Tradicionalno su najveće gužve u jutarnjim i popodnevnim špicama, ali pravila više nema, a stiže li se do središta metropole brže automobilom ili javnim prijevozom, odlučili smo provjeriti usporednim testom. Iz tri dijela grada, istočnog, zapadnog i južnog, u isto smo vrijeme krenuli do centra, točnije Tesline ulice, a usput bilježili i sve što nas je dočekalo na odabranim relacijama.

Točno kako je Google izračunao

Rutu od Stenjevca svladali smo tako automobilom, ali i kombinacijom autobusa i tramvaja. Bus linije 123 na stanicu Gospodska na Aleji grada Bologne stigao je bez kašnjenja u 8.15 sati, a nije bio ni pretrpan, čak smo uspjeli pronaći i sjedeće mjesto. Unatoč manjoj gužvi na križanju Ilice i Sokolske na Kustošiji, do okretišta na Črnomercu vozio je oko dvanaest minuta. Odmah je na terminal stigao i tramvaj 11 pa po ulasku putnika i krenuo, pri čemu ni u njemu nije bila gužva, a dionicu do Trga bana Jelačića prešao je za 15 minuta. Na putu smo, dakle, proveli nešto manje od pola sata, a takvom rezultatu, može se zamijetiti, pridonosi i to što je na jednom dijelu Ilice, od križanja s Ulicom Oranice do Kustošije, iscrtan žuti trak namijenjen taksijima i prometalima javnog prijevoza.

Autom smo se pak s iste početne točke u Stenjevcu do odredišta u centru vozili točno 45 minuta. Startali smo na Aleji grada Bologne, nastavili Ilicom i Prilazom baruna Filipovića do Zapadnog kolodvora te potom zelenim valom koji nas je odveo do Tesline. Zbog kiše se vozilo nešto sporije i opreznije, ali većih zapinjanja nije bilo. Aleja je prošla bez problema, no promet se zgusnuo na Kustošiji, a cesta je bila baš onakva kakvu bi je u Google kartama označili narančastom bojom; nije bila riječ o potpunoj blokadi, ali kretali smo se sporije nego što bismo htjeli. Prvi smo put ozbiljnije zastali kod Zapadnog kolodvora, a gužva je bila i po zelenom valu, pa smo kod taksi stajališta u Teslinoj stigli u 9 sati.

Na trasi od tržnice u Dubravi autom je pak do centra trebalo 26 minuta, a prijevozom ZET-a, odnosno također kombinacijom autobusa i tramvaja, stigli smo za 37. Automobilom smo se kretali Dankovečkom, Avenijom Dubrava, Maksimirskom, Zvonimirovom te po zelenom valu, a premda većih čepova nije bilo, svjedočili smo drugim problemima s kojima se vozači stalno suočavaju, nepoštivanju prometnih pravila. Uz stabilnu brzinu između 45 i 55 kilometara na sat te naklonjene semafore, išlo je glatko sve do dionice Zvonimirove do Trga žrtava fašizma. Posebno se zagužvalo na križanju s Heinzelovom, koja je bila puna vozila, a kako bismo ga prošli, morali smo čekati tri izmjene na semaforu.

Slična je situacija bila i kod križanja sa Šubićevom, promet se dodatno usporio kod "džamije", ali potom, nakon što smo se uključili na zeleni val kod Ulice kralja Držislava, nije bilo problema. No, kad smo stigli do Tesline, trebalo je pronaći i parkirališno mjesto. Prošli smo Amruševom, Palmotićevom i Đorđićevom, potom Draškovićevom i Martićevom, no sva su bila zauzeta, pa smo, nakon još desetak minuta bezuspješnog kruženja po užem centru, mjesto pronašli u javnoj garaži na Langovom trgu, gdje sat parkiranja stoji kao i u ostatku prve zone, 1,60 eura.

Autobus koji nas je odveo do okretišta u Dubravi dočekali smo u Koledinečkoj. Čekali smo, doduše, bus 223, ali je brži bio 210, kružna linija iz Novog Retkovca koja do okretišta zastaje na 12 satnica. Kako nije bilo prevelike gužve, putovanje je trajalo 17 minuta, a na terminalu smo uhvatili tramvaj linije 12. Po rasporedu polazaka trebao je krenuti u 8.37, ali je pošao dvije minute ranije. Ni u tramvaju nije bilo puno putnika, a do centra smo se vozili oko 20 minuta. Na prvi i jedini zastoj naišli smo na skretanju iz Vlaške u Draškovićevu, a do cilja smo stigli točno prema izračunu Google Mapsa.

Bez čepova na mostu

Što se tiče relacije iz Dugava, početna je točka bila kod crkve sv. Mateja, a autom smo se potom vozili poprilično "prohodnom" Ulicom Savezne Republike Njemačke. Gužva nas je dočekala na Aveniji Većeslava Holjevca, a promet su usporavali radnici koji su skupljali granje kraj ceste. Suprotno očekivanjima, čepova na Mostu slobode nije bilo, ali smo u Vukovarskoj zatekli veću kolonu, koja se raščistila skretanjem u Miramarsku. Nastavili smo Gundulićevom i Gajevom, a do cilja stigli za 21 minutu.

Više od pola sata trebalo je pak javnim prijevozom. Autobus linije 220 dočekali smo na stanici Hrelićka, a stigao je točno na vrijeme. Vožnja je bila bez znatnih gužvi, iako se bus nešto teže probijao Avenijom Dubrovnik te križanjem Holjevčeve i Slavonske. Po dolasku na Glavni kolodvor presjeli smo u tramvaj broj 6, kojim smo do Jelačić-placa došli u 8.50. Google Maps je predviđao kako ćemo na putu do Tesline provesti 41 minutu, ali smo bili brži pa stigli za 36.