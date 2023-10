VIDEO Prvi smo testirali novi kineski auto za 30.000 eura. Motor mu je japanski, mjenjač austrijski

Je li to onaj kineski automobil? Najčešća je to rečenica koju smo čuli tijekom testiranja novog SUV modela Forthing T5 Evo. I rijetko je koji testni automobil uspio privući toliko pažnje slučajnih prolaznika i ostalih vozača. Pri svakom ulasku i izlasku iz Forthinga u kabinu bi se gurnula nečija glava, uz iznenađeni komentar tipa: ‘Ovo da je Kinez? Pa nikad ne bih rekao…’ Da, i to je vrijeme došlo. Europski proizvođači strahuju od najavljene ofenzive kineskih automobila na europsko tržište. Pristižu kinezi u sve većem broju, na hrvatsko su tržište proteklog tjedna stigla dva njihova noviteta, a, kako vidimo, dizajnom i tehnologijama stoje rame uz rame s europskim automobilima. Dobro su se izvježbali proteklih godina, budući da im je dobar dio europske autoindustrije zbog nižih troškova prepustio proizvodnju, bilo pojedinih sklopova, bilo automobila u cjelini. Oni kineski automobili koji su u zadnjoj etapi podvrgnuti EuroNCAP testiranju sigurnosti dobili su maksimalnih pet zvjezdica, za one koje taj crash test tek čeka njihovi proizvođači očekuju jednak rezultat.

DFSK Forthing model je DongFenga, treće najveće grupacije u Kini. Oblikom je SUV, veličinom kompaktan, pogonskim strojem benzinac. Cijenom – bitno ispod europskih konkurenata istih ili sličnih osobina. Ovaj naš, testni, krcat je opremom kakvu inače nalazimo u premium modelima, s automatskim mjenjačem i prilično živahnih 177 konja pri 5600 okretaja u minuti, uz 260 Nm najvećeg okretnog momenta, stoji 29.990 eura. Iz hrvatskog uvozništva te marke, tvrtke Auto Hrvatska, svjesni predrasuda koje će kineskim automobilima sada biti najveća prepreka, kažu kako bi on trebao biti alternativa unosu nekog rabljenog premium automobila. U planu je i povoljniji Forthing, s nešto manje opreme, što bi potencijalnom kupcu trebalo dodatno olakšati odluku. No, što imamo sada, za tih 30 tisuća eura? Izvana gledajući, Forthing dobro izgleda. Laskaju mu 19-inčni aluminijski naplatci lakirani u crno. Uska svjetla daju naslutiti da je kineskog porijekla, europski su auti većinom prigrlili drukčiji oblik prednjih svjetala, no Forthingu ove LED-ice dobro stoje. LED svjetla su i straga, uz dvostruki ispuh i električno otvaranje prtljažnika koji prima 480 litara, odnosno 1480 l s preklopljenim naslonima stražnjih sjedala.

U putničkoj kabini prostora ima u izobilju, i na prednjim i na stražnjim sjedalima. Interijer je presvučen finom eko kožom, detalji su također i materijalima i izvedbom na razini premium klase. Za ostatkom vozila zaostaju tek tipkice na kolu multifunkcionalnog upravljača – ne bi im škodio profinjeniji izgled, u skladu s ostatkom automobila. Jedno od pozitivnih iznenađenja praktični su detalji gdje god se okrenemo. Prednja sjedala pomiču se električnim putem, prekidačima na bočnom vanjskom dijelu sjedišta, no suvozačevo sjedalo ima komande i na bočnom dijelu naslona s unutarnje strane, kako bi suvozačevo sjedalo mogao pomaknuti i vozač ili putnik straga. Zgodno kad na stražnjoj klupi prevozite nekoga tko treba više mjesta za noge... Svakako je ovo detalj koji bi od koristi bio, primjerice, taksistima. Druga zanimljivost poklopac je u centralnoj konzoli, između dva ventilacijska otvora, ispod kojeg je rešetkica za namještanje nosača za mobitel. Svakako praktičnije i čvršće rješenje od pričvrščivanja nosača mobitela na (pomični) otvor ventilacije. Bežični punjač pametnih telefona ispod poklopca je, skriven od pogleda. Stakleni krov može se i otvoriti. Ovaj sportski SUV C segmenta zasad stiže samo s najbogatijim Exclusive paketom opreme. Serijski ima, primjerice, automatski klima-uređaj, dodirne kontrole, digitalne instrumente, odnosno dvostruki zaslon od 10,25 inča, kožom presvučen multifunkcionalni sportski upravljač, raskošna sjedala presvučena eko kožom, bežični punjač za mobitel, el. otvaranje prtljažnika, kameru za vožnju unatrag (kad se aktivira, automatski se stiša audio sustav), brojne sigurnosne sustave, već spomenuti panoramski krov, LED svjetla… Softveri i aplikacije nastali su u suradnji s Huaweijem. Sustav multimedije intuitivan je i lako ga je koristiti.

Ovaj sportski SUV C segmenta zasad stiže samo s najbogatijim Exclusive paketom opreme Foto: Igor Soban/PIXSELL

Motor se aktivira pritiskom gumba, kao kod velike većine europskih proizvođača. I tu, s motorom i mjenjačem, dolazimo do paradoksa. Danas, kad su u većini europskih automobila mnogi dijelovi proizvedeni u Kini, u kineskom su automobilu japanski motor i austrijski mjenjač. Naime, motor je već provjereni Mitsubishijev 1,5-litreni redni četverocilindrični turbobenzinac. Kako bi vožnja protekla glatko i udobno, pouzdan benzinac uparen je sa 7-stupanjskim mjenjačem s dvostrukom spojkom austrijske tvrtke Magna Steyr. Ova konfiguracija deklarirano troši 6,9 litara na sto prijeđenih kilometara. No, tijekom sedmodnevnog testa Forthing nam je na mješovitoj ruti i u praksi trošio točno toliko – 6,9 l/100 km. Dakle, nije bilo odstupanja između deklarirane i realne potrošnje. Mjenjač se pokazao izvanrednim, radi uglađeno, brzine prebacuje neprimjetno. Motor, pak, žustar je, brzo reagira, nešto više buke u kabinu dopire tek pri višim brzinama, tijekom vožnje autocestom no i tada to Forthing sam kompenzira tako da blago pojača zvuk audio sustava. Kompaktnim dimenzijama – Forthing T5 Evo dugačak je 456,5 cm te je 186 cm širok i 169 cm visok – isprobani se SUV odlično snalazi i u gradskoj svakodnevici i u izvangradskim izletima. Dovoljno je prostran da može udovoljiti obiteljskim potrebama, praktičnim rješenjima uklopit će se i u navike zahtjevnijih vozača. Nakon ovog, prvog testa, Forthingu možemo čiste savjesti dati palac gore i to ne samo kao alternativi nekom rabljenom premium automobilu, već i kao model vrijedan razmatranja među mnogim europskim konkurentima. Servis je zasad samo u Zagrebu, no uskoro bi trebao biti otvoren i u svim drugim većim hrvatskim gradovima. Na naručeni Forthing kupci bi trebali čekati tri do pet mjeseci. Od količine raspoložive za ovu godinu, 50 posto Forthinga već je prodano.