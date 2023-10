VIDEO Jedini smo iz Hrvatske vozili najsnažniji Porsche Cayenne ikad proizveden

Kad poziv na predstavljanje novog automobila uoči njegova izlaska na tržište obuhvaća i vožnju trkaćom stazom, to se ne propušta. Sve rjeđe su takve situacije, i u pravilu vezane za sportske automobile, a u ovom sam slučaju bila i jedini pozvani novinar iz Hrvatske. No, na stazi pored Barcelone nije me dočekao neki niski, mišićavi sportaš, već SUV s eko predznakom. Cayenne E-Performance naziv je događanja. Iako miriši na struju, Porscheov novitet zapravo je hibrid. I to hibrid zbog kojega bi i najzagriženiji poklonici dizela mogli prigrliti ekološkije opcije vožnje. Na španjolskoj sam trkaćoj stazi, naime, isprobala najsnažniji Cayenne ikad proizveden, općenito najsnažniji model u ponudi Porscheovih SUV-ova, poslasticu s brutalnih 739 konja, uz 950 Nm okretnog momenta. Pružio je sve što jedan Porsche pružiti treba: grleni zvuk od kojeg niz leđa prolaze trnci, zakucavanje u školjkasto sjedalo na jači pritisak gasa, jurnjavu krivinama kao da po šinama vozi, tračak poigravanja onda kad je trebalo… Punim imenom, Cayenne Turbo E-Hybrid čistokrvni je hibrid s plug-in tehnologijom. Twin turbobenzinski V8 stroj skladno surađuje s hibridnim modulom s elektromotorom i elektromagnetskom spojkom. Vrhunac postiže na 305 km/h - ako je opremljen i GT paketom, inače 295 km/h - što je preporučljivo iskušati samo na stazi, a iz mirovanja do stotke katapultira se za samo 3,6 sekundi.

Staza nekoliko kilometara od Barcelone izazovna je, ima 4140 km, uzbrdica, nizbrdica, više oštrih zavoja, među njima i dva zavoja ‘u’ oblika. Moćni Cayenne nakon ‘civilne’ sam mješovite rute u redovnom prometu povela na stazu, najprije na krug za zagrijavanje, pa dva intenzivnija te finalni za hlađenje automobila. Fascinira što ni u ovim najoštrijim zavojima nisam osjetila naginjanje specifično za ‘obične’ SUV-ove. Jasno, moćni podignuti Porsche traži pažnju, traži vozačev angažman, korekcije volanom, ali ništa drastično. I nakon vožnje po stazi ostalo mi je samo ushićenje, ni traga umoru. Ovaj Cayenne zaista je najsportskiji svoje vrste! Ovjes i elektronika vrhunski su odrađen posao! S optimizacijom pogonskog sklopa, šasije i opreme, Cayenne Turbo E-Hybrid Coupe s GT paketom podiže sportsku vožnju na novu razinu. No, nije on samo za stazu. Glatko je jurio i zavojitim cestama iznad Barcelone, bez pretjeranog angažmana. Vožnja je laka, uglađena, u normalnom se prometu gotovo zaboravi koja je moćna ergela u ovom pogonskom sklopu. Do pritiska na papučicu gasa, kad Cayenne Turbo E-Hybrid na to podsjeti i zvukom i žustrinom.

Ima Cayenne Turbo E-Hybrid i pitomijeg brata, isprobala sam ga također po zavojitim cestama oko Barcelone. Cayenne S E-Hybrid, kao i najjači Cayenne, dolazi u klasičnoj i Coupe inačici, a u plug-in hibridnoj kombinaciji ovdje je uz elektromotor V6 turbobenzinac koji doprinosi ukupnoj snazi sustava od 519 KS i 750 Nm. Dovoljno za također impresivnih 4,7 sekundi do stotke i maksimalnih 263 km/h, ali ovom je izvedbom (još) lakše vladati. Naravno da i ona traži posvećenost i vozilu i prometu, valja voditi računa o munjevitom ubrzanju kakvog većina okolnih vozila nema, ali vozačev angažman ovdje je na kudikamo nižoj razini. Elektromotor im je jednak, razlikuju se, dakle, u benzincima. Snažniji će Cayenne samo na struju prijeći do 82 kilometra, Cayenne S E-Hybrid može do 90 kilometara. Kapacitet baterije deklariran im je na 25,9 kWh, što je značajno povećanje potpuno električnog dosega, posebno u gradskim uvjetima vožnje, a novina je AC punjač od 11 kW koji skraćuje vrijeme punjenja na manje od dva i pol sata. Obje izvedbe serijski dolaze s novim prilagodljivim zračnim ovjesom. Teško ga je bilo ne primjetiti jer vožnju definitivno čini puno udobnijom, ‘popegla’ sve neravnine i slične izazove. Razumljivo, jer zadužen je za bolju suradnju između komfora i sportske dinamike.

U odnosu na prethodnika, Cayenne u svim izvedbama ima veći doseg, kraće vrijeme punjenja baterije i bolje performanse. Novi elektromotor povezan je s optimiziranim automatskim prijenosom. U sklopu nedavnih izmjena na ovom modelu, učinkovitija mu je i rekuperacija energije. Općenito, sustav je učinkovitiji, benzinski motor sada mora rjeđe puniti bateriju. U gradskom prometu hibridni Cayenne većinom vozi samo na struju, pri pretjecanjima i na autocesti u igru uskače revidirani benzinac, odnosno po potrebi potpuno preuzima. No, prijelazi su uglađeni, gotovo neprimjetni. Porsche Cayenne je u proljeće, podsjetimo, dobio novu, odnosno poboljšanu šasiju, opremu, pogone, inovativna HD Matrix LED svjetla... Nova hibridna trojka nadogradnja je na taj novi ‘bazni’ Cayenne, a tu su i mnogi elementi na Cayenne preseljeni upravo s električnog Porschea Taycan. Najuočljiviji je, primjerice, zakrivljeni zaslon koji dominira interijerom. U kabini vlada luksuz s izraženim sportskim notama - specifičan položaj gumba za paljenje motora, gumb za izbor modova vožnje na kolu upravljača, minimalistički mjenjač između digitalnih instrumenata i centralnog zaslona... Moćna hibridna trojka kreće od 125.449 eura, koliko stoji Cayenne S E-hybrid. Za Cayenne Turbo E-hybrid valja izdvojiti od 190.901 €. Poslastica, pak, u vidu perjanice Cayenne Turbo E-hybrid Coupe s GT paketom stoji 225.835 eura.