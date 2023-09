Biste li kupili kremu za lice koja može predstavljati rizik za život i zdravlje? Možda ste već pristali na takvu kupnju

Biste li kupili, primjerice, kremu za lice na kojoj piše da upotreba tog proizvoda može predstavljati rizik za život i zdravlje, da kupnjom proizvoda u potpunosti prihvaćate rizik od bolesti, ozljeda, invaliditeta ili smrti, da vi kao kupac preuzimate punu odgovornost za sve posljedice koje bi mogle nastati upotrebom te kreme, bez obzira koristite li je ispravno ili neispravno? Većina bi vas sada sigurno odgovorila da takav proizvod, u takvoj trgovini, nikada ne biste kupili jer na takve uvjete ne biste pristali. A ipak - pristajete i kupujete, klikom na ‘pristajem’ na početku kupovine u nekoj internetskoj trgovini, klikom na onih 5, 10 ili koliko god ispisanih stranica koje se nikome od nas ne da čitati. Pa samo kliknemo da smo pročitali i da pristajemo. Na sve pristajemo, samo da što prije kupimo…

A na što smo pristali? Konkretno, navedeno na početku ovog teksta dio je općih uvjeta poslovanja internetskih trgovina Superzebra.hr i Frilla.hr, obje u vlasništvu iste tvrtke registrirane u Sloveniji, ali poželite li reklamirati kupljeni proizvod kao adresu za povrat navode onu u Poreču. No, i Hrvatska i Slovenija dio su Europske unije pa kupce europsko zakonodavstvo štiti bila u pitanju hrvatska ili slovenska internetska trgovina. Iako se u uvjetima poslovanja obje trgovine navodi i da su opći uvjeti poslovanja koji vrijede u trenutku kupnje obvezujući za kupca, te da tvrtka od koje kupac te proizvode kupuje ne preuzima nikakvu odgovornost za neizravnu ili izravnu štetu nastalu upotrebom proizvoda, to u stvarnosti baš i ne bi prošlo.

Online kupnja često je praktičnija od hodanja po trgovinama, no nije svejedno od koga kupujete Foto: Frank May/DPA

- Kad nešto kupite u Europskoj uniji, taj se artikl zbog materijalnih nedostataka kod trgovca može reklamirati u roku minimalno dvije godine od dana kupnje. Čak i kad u Europi kupite rabljeni proizvod, možete ga reklamirati radi materijalnog nedostatka, i to u roku od godinu dana, a pogotovo ako se radi o potpuno novom proizvodu. Ugovorne odredbe koje stavi trgovac, poput natpisa u fizičkoj trgovini ili neke stavke u uvjetima poslovanja internetske trgovine, smatraju se ništetnima ako su za potrošača-kupca nepovoljnije od Zakona o zaštiti potrošača i Zakona o obveznim odnosima. Čak i ako potrošač potpiše ugovor da pristaje na to da nema pravo reklamirati proizvod u slučaju materijalnog nedostatka, da se odriče tog prava, i tada vrijede odredbe Zakona, taj se ugovor smatra ništetnim. Dakle, to što ste kliknuli na 'pristajem' za te uvjete poslovanja, u slučaju materijalnog nedostatka ili štete nastale zbog neispravnosti proizvoda, to što ste vi pristali odreći se svojih prava prije nego što ste znali za problem s proizvodom, to je ništetno. Ne može se potrošač odreći svojih prava niti mu se ona mogu na ovakav način ograničiti – kazala nam je Dunja Maletić, mag.iur., savjetnica iz područja zaštite potrošača, pozivajući se na članak 45. stavak 1 i 2 Zakona o zaštiti potrošača.

Stoga pada i još jedan sporni dio spomenutih uvjeta poslovanja, kliknuli mi na njih ili ne, i to onaj u kojem stoji da tvrtka-prodavatelj, u slučaju da kupac ipak protiv nje podnese zahtjev za naknadu štete, ograničava svoju odgovornost za štetu na trostruku tržišnu cijenu proizvoda. U praksi bi to izgledalo ovako: kupite za pet eura neko sredstvo za poliranje automobila i ono vam, teoretski, na laku auta napravi 1500 eura štete, a trgovac vam kao odštetu isplati – 15 eura. Može li tako? Ne može! No, tu se ipak stvari malo kompliciraju, odnosno postaju dugotrajnije.

- Kod naknade štete problem je što se iznos mora utvrditi privatnom tužbom na sudu. Tržišna inspekcija može pomoći kod povrata novca ili zamjene za drugi proizvod, kad kupac na to po Zakonu ima pravo – pojašnjava Dunja Maletić.

Tako, primjerice, kupite li motornu pilu na nekom web-portalu, i pila se zbog kvara otme kontroli, ispadne vam iz ruke i pritom u garaži ošteti druge stvari, prijavom inspekciji možete natjerati trgovca da vam vrati novac za pilu ili neispravnu pilu zamijeni novom, ispravnom, ali ne možete bez suda dobiti nadoknadu štete na ostalim stvarima. Zašto spominjemo pilu? Pa uvidom u asortiman koji spomenute trgovine nude, jedino pilu smatramo kandidatom koji bi mogao ugroziti život i zdravlje kupca. Kreme, depilatori, steznici, tajice, kamere, masažeri i slične stvari baš nam i ne djeluju tako opasno da je potrebno takvo sigurnosno upozorenje. S druge strane, u nekim drugim trgovinama čije smo uvjete poslovanja prečešljali da ih usporedimo s ovima ima i opasnijih stvari, pa ne traže od kupaca da na sebe preuzmu odgovornost. To vrijedi i za slovenske i za hrvatske internetske trgovine, kao i za njemačke, austrijske... A pregledali smo ih dosta i u nekima od njih ima i pila, drobilica, brusilica, pneumatskih pištolja za čavle, opasnih kemikalija... Konzum, Muller, DM, Pevex i Mall.hr, primjerice, ne ograđuju se od odgovornosti, kao ni Bauhaus, kojeg valja posebno istaknuti jer umjesto zakonom zajamčene dvije godine daje pet godina jamstva na uređaje na elektro i motorni pogon. Da je i onaj tko je pisao spomenute, po nama sporne uvjete poslovanja svjestan da se baš i nije uskladio sa zakonom, ukazuje rečenica da se izuzeće trgovca od odgovornosti za nastalu štetu primjenjuje u najvećoj mogućoj mjeri dopuštenoj zakonodavstvom. Čemu onda navoditi ono što je po zakonu ništetno? Možda zato da se eventualni nezadovoljni kupci teže odluče za reklamiranje kupljenog proizvoda?

- Nekima bude neugodno tražiti povrat, neki misle 'neću biti cicija', ali ako se ne borite za svoje, pa bilo to i 10-15 eura, takve će se stvari događati i s većim iznosima – upozorava Dunja Maletić.

Vrijedi ipak spomenuti i trošak poštarine, zbog kojeg mnogi odustanu od pokušaja reklamiranja proizvoda: kod većih tvrtki povrat kupljenog artikla za kupca je besplatan (primjerice, About You, Zalando), neki će naplatiti manji fiksni iznos (Asos, 2,95 eura). Ove manje, pak, trošak povrata prevaljuju na kupca, a on – radi li se, konkretno, o slanju paketa u susjednu Sloveniju - iznosi od 11 eura na više. Ako ste kupili nešto vrijednosti 15-ak eura, ne isplati se gnjaviti s povratom... Komentar ovih čudnih stavki iz uvjeta poslovanja zatražili smo i od internetskih trgovina kojima pripadaju te ćemo ga – kad ga i ako ga dobijemo – podijeliti s vama. U međuvremenu, možemo se još samo vratiti na onaj dio gdje piše da kupac koji se ne slaže s nekim dijelom uvjeta poslovanja ne smije upotrebljavati konkretnu internetsku trgovinu. Da, tako je. Ako vam se ne sviđa što piše u nečijim uvjetima poslovanja, nađite drugu trgovinu i poštedite se eventualnih problema. Ali, da biste znali sviđa li vam se ili ne – pročitajte ono na što klikom dajete svoj pristanak.