Zbunjujuće etikete: F u krugu, minus u kvadratu... Znate li protumačiti simbole s odjeće

Jeste li na nekoj novokupljenoj košulji ili haljini naišli na neobičan simbol na etiketi? Neki koji niste znali protumačiti. Možda onaj koji izgleda kao perilica na čijim su vratima tri točkice? To zapravo nije simbol za perilicu, nego za sušilicu, a tri točkice znače da se taj odjevni predmet smije sušiti u sušilici na visokoj temperaturi. Da su točkice dvije, temperatura sušenja trebala bi biti srednja. Samo jedna točkica unutar simbola sušilice ukazuje da taj komad treba sušiti samo na niskoj temperaturi. Ukratko, simboli na odjeći grupirani su u one s oznakom kadice (za mokro pranje), kvadrata (za strojno sušenje), trokuta (za izbjeljivanje), glačala (za peglanje) i kruga (za kemijsko čišćenje). Na svakoj etiketi trebala bi biti navedena vrsta tkanine i svaka etiketa trebala bi sadržavati četiri simbola: za pranje, sušenje, glačanje i izbjeljivanje. To je pogotovo važno danas kad mnoge tkanine nemaju čisti sirovinski sastav pa se valja pridržavati uputa za brigu o odjevnom predmetu.

Studio Plus na jednom je mjestu okupio i protumačio simbole s etiketa na odjeći Foto: Studio Plus

Studio Plus (čiju tablicu sa simbolima ovdje donosimo) okupio je sve te simbole na jednom mjestu, pa tako saznajemo da kvadrat bez kruga u unutrašnjosti ukazuje na to kako pojedini komad odjeće treba sušiti: obješen kvačicama, na vješalici, na ravnoj površini da se ne razvuče, u hladu... Simbol sa savijenom tkaninom označava da se predmet smije jače cijediti, a ako je isti taj simbol prekrižen odjeću ne bi trebalo nikako žmikati da se ne ošteti.

Među simbolima je i onaj trokuta, koji kazuje kako se nešto može izbijeliti, može li se koristiti bilo koji izbjeljivač ili valja posegnuti za onim na bazi kisika, koji je siguran za boje. A možda se vaša majica uopće ne smije izbjeljivati, pa će na etiketi imati simbol crnog trokuta, dodatno prekriženog. Krug je simbol za suho pranje, odnosno kemijsko čišćenje. Ako je prazan, taj komad odjeće treba čistiti u kemijskoj čistionici. Ima li u sredini slovo P, valja ga tretirati perkloroetilenom, ugljikovodikom, otapalima R113 i R11. Slovo F traži otapalo R113 i ugljikovodična otapala. Prekriženi krug, pak, znači: ne čistiti u kemijskoj čistionici.

Foto: Sandra Mikulčić

Oni rasprostarnjeniji simboli većini su već poznati. Pa tako znamo da simbol pegle otkriva kako se pojedini odjevni predmet smije glačati – na niskoj, srednjoj ili visokoj temperaturi. Ima, naravno, i onih koji se ne smiju glačati parom ili se ne smiju glačati uopće, kada na etiketi imaju simbol pegle prekrižene u dnu, gdje izlazi para, odnosno simbol prekrižene čitave pegle. Ipak, Studio Plus ima detaljna objašnjenja i za ove simbole za koje mislimo da poznajemo, jer neke stvari valja i ponoviti kako ne bismo uništili odjeću.

Broj točkica na simbolu pegle označava temperaturu na kojoj smijete glačati, ako točkica nema možete glačati na bilo kojoj temperature, navode. Jedna točkica znači maksimalnu temperaturu 110°C i odnosi se na osjetljive tkanine, poput svile i vune. Dvije točkice unutar glačala na etiketi odjeće znače maksimalnu temperaturu 150° C, a taj ćete simbol obično naći na odjeći od sintetike. Tri točkice znače maksimalnu temperaturu 200° C i odnose se na lan i pamuk. Simbola ima dosta, no kad se razvrstaju po grupama nije se teško snaći u toj šumi oznaka. Bitno je samo zapamtiti tih pet osnovnih grupa.

