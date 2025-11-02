Veliki test napitka kojeg Hrvati obožavaju šokirao Rumunjsku: 'To su falsifikati, nedostaje im ključni sastojak'

Početkom ljeta rumunjski medij Observer započeo je istraživanje u kojem su testirali najpopularnije vrste kefira u supermarketima. Tada su otkrili da mnogi proizvodi nisu sadržavali niti jedno zrno kefira. Nedavno su ponovo izvršili testiranje, ovoga put kako bi provjerili imaju li alkoholičnu fermentaciju, što je ključni element koji omogućuje da se mliječni proizvod nazove kefir.

Alexandru Cîrîc, direktor Instituta za prehrambena istraživanja, objašnjava: "Nedostatak kvasca u kefiru zapravo je falsifikat, koji nije zakonski kažnjiv jer nemamo jasnu regulativu koja bi nam rekla da bez kvasaca nema kefira."

Kefir je poznat po svojim zdravstvenim koristima: pomaže probavi, jača imunološki sustav i doprinosi dugovječnosti. Zakon jasno kaže da mora biti rezultat dvostruke fermentacije, mliječne i alkoholne, proizvedene od kulture koja se sastoji od mliječnih bakterija i/ili kvasaca.

Novinari Observera kupili su devet vrsta kefira, po cijenama od 4 do 11 leja. "Od devet uzoraka, samo dva nemaju niti tragove etilnog alkohola", rekao je Alexandru Cîrîc. Kućni, artizanski kefir može imati alkohol u sadržaju između 0,5% i čak 3%, prema stručnoj literaturi. Industrijske varijante, pak, rijetko dosežu 0,1%.

"Vrlo mlad kefir, uzet odmah nakon fermentacije, može imati 0,01% alkohola. Naše analize su pokazale čak i vrijednosti od 0,001%", objasnio je Cîrîc. Neki od testiranih proizvoda nisu imali nikakav alkohol, ni u tragovima. Za Dorina Cojocaru-a, predsjednika Udruge poslodavaca mliječne industrije, stvari su jasne: "Za mene, pravi kefir mora udovoljavati zakonu." On objašnjava: "Ako kefir nakon tri tjedna pokazuje 0%, to je samo nijansa kefira, ali je zakonski prihvaćeno."

Razlog zbog kojeg ovakvi proizvodi ostaju na tržištu je moderna tehnologija. Alkoholna fermentacija danas se može provesti i s bakterijama, bez kvasaca. No, rezultat nije isti. "Ako gledamo kefir kao probiotičko piće, sigurno neće imati isti željeni učinak na zdravlje", kaže Cîrîc. Observer je zatražio komentar Ministarstva poljoprivrede. Ministar Florin Barbu izjavio je: "Poslat ćemo ANSVSA, instituciji koja ima jasna ovlaštenja za provjeru ovih proizvoda, i sigurno ćemo to učiniti." Do tada, konačni test ostaje onaj okusa. Autentični kefir, kažu stručnjaci, mora biti oštar. Ako je bez okusa, vjerojatno mu nedostaje ono najvažnije.