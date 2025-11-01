Naši Portali
BUDITE NA OPREZU

Znate li da je zabranjeno izaći na cestu s blatnjavim kotačima? Kazna baš i nije mala

Zimske auto gume na snijegu
Dino Stanin/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
01.11.2025.
u 18:00

Iako je ovo zakonska obveza, rijetko se poštuje, a asfaltne ceste, osobito u poljoprivrednim područjima, često se prekrivaju blatom, što može uzrokovati proklizavanje i povećati rizik od nesreća

Prema Zakonu o sigurnosti prometa na cestama, jasno su definirana pravila kada je u pitanju uključivanje u promet, no u praksi mnogi vozači čine prekršaje, osobito kada je riječ o uklanjanju blata s kotača.

Prema članku 45. Zakona, vozači koji izlaze s površina kao što su dvorišta, parkirališta ili drugih sličnih mjesta, dužni su propustiti sva vozila i pješake koji se kreću prometnicom na koju se uključuju. No, posebna pozornost posvećena je vozačima koji dolaze s zemljanih cesta, gradilišta ili drugih sličnih površina, jer moraju zaustaviti vozilo i ukloniti blato s kotača prije nego što uđu na cestu.

Iako je ovo zakonska obveza, rijetko se poštuje, a asfaltne ceste, osobito u poljoprivrednim područjima, često se prekrivaju blatom, što može uzrokovati proklizavanje i povećati rizik od nesreća.

Iako postoje iznimke, poput onih kada je potrebno omogućiti uključivanje tramvaju, autobusu ili vozilima koja prevoze djecu, obveza uklanjanja blata s kotača ostaje važna za sigurnost na cesti. Vozači koji prekrše ovu obvezu suočavaju se s novčanom kaznom od 130 eura, stoga je važno pridržavati se tih sigurnosnih pravila kako bi se izbjegli incidenti i kazne.

