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POVELA SE RASPRAVA

Je li isplativije ljetovati u Istri ili Dalmaciji? 'Ako ne istražiš...'

Sunčani dan na dubrovačkim plažama
Grgo Jelavic/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
22.07.2026.
u 19:00
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Iako je možda očekivala suosjećanje, autorica objave suočila se s brojnim kritikama korisnika koji su velik dio krivnje svalili na nju i njezinu obitelj. Glavni prigovor bio je nedostatak pripreme i istraživanja

Ljetovanje jedne obitelji s dvogodišnjim djetetom u Zadru pretvorilo se u niz frustracija koje je majka odlučila podijeliti na Redditu, uspoređujući svoje iskustvo s dojmom da je "u Istri sve normalnije". Svoje nezadovoljstvo potkrijepila je konkretnim primjerima: dnevna karta za parking uz plažu koštala ih je 20 €, obrok u restoranu koji je "izgledao ok" opisala je kao "najružniju pizzu i paštu" koju su ikad pojeli, a za 1,8 kilograma ribe na tržnici izdvojila je čak 70 €. Ipak, kap koja je prelila čašu bio je susret s dvije djevojčice koje su prodavale narukvice. Kad ih je pitala za cijenu, jedna od njih je odgovorila: "Zato što ste naši onda 1 €, a za strance 2 €". Šokirana ovakvim pristupom, autorica im je, kako kaže, objasnila da to nije u redu i platila im po dva eura za svaku narukvicu.

Ljetovanje u Dalmaciji vs. Istri
by u/nijebitnooo in askcroatia

Iako je možda očekivala suosjećanje, autorica objave suočila se s brojnim kritikama korisnika koji su velik dio krivnje svalili na nju i njezinu obitelj. Glavni prigovor bio je nedostatak pripreme i istraživanja. "Ako ne istražiš, odrat će te i u Istri k'o zeca, nema razlike", glasio je najpopularniji komentar. Drugi su dodali kako je u današnje vrijeme, uz internet, neshvatljivo sjesti u prvi restoran bez provjere recenzija. Njezin odgovor da je došla na odmor i ne želi gubiti vrijeme" na istraživanje samo je potaknuo daljnje kritike, a mnogi su zaključili da se "mozak na paši" dodatno plaća.

Ova objava zapravo je odraz šireg problema o kojem se raspravlja svakog ljeta - rastućih cijena i percepcije da kvaliteta usluge ne prati taj rast. Brojni domaći i strani gosti već godinama upozoravaju na visoke cijene smještaja, hrane i usluga na Jadranu, a Zadar se ove sezone u medijima spominjao kao jedan od gradova koji osjećaju posljedice, s praznijim apartmanima i manjim gužvama.

Objava je, očekivano, potaknula i klasičnu raspravu o prednostima i manama dviju najpopularnijih turističkih regija. Dio korisnika složio se s autoricom, tvrdeći da je Istra "svemirski brod za Dalmaciju" po pitanju usluge, uređenosti i mentaliteta ljudi. S druge strane, branitelji Dalmacije isticali su neusporedivu ljepotu mora i plaža kao glavni adut. Ipak, mnogi su se složili da turističkih zamki i precijenjenih ponuda ima svugdje, "od Umaga do Dubrovnika".

Posebno burnu raspravu izazvala je situacija s djevojčicama i dvostrukim cijenama. Dok je autorica bila zgrožena "mentalitetom deranja stranaca" koji se uči od malih nogu, većina komentatora stala je u obranu djevojčica. Mnogi su joj poručili da je "luda" i da je takva praksa uobičajena diljem svijeta, objašnjavajući to kao "popust za domaće", a ne kao prevaru turista. "Nije drugima naplaćeno više, nego je tebi manje. Cijena je 2 €, tebi su dale popust", zaključio je jedan korisnik.

*Stavovi izraženi u komentarima korisnika Reddita ni u kojem slučaju ne odražavanju stavove redakcije Večernji.hr niti predstavljaju većinsko mišljenje

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*uz korištenje AI-ja
Ključne riječi
reddit ljetovanje plaža Barkod

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