Smijete li ljeti voziti sa zimskim gumama? Evo što kaže zakon, a što osiguranje

Ako ste ove godine zaboravili ili odlučili ne zamijeniti zimske gume ljetnima, možda se pitate je li to uopće dopušteno? Stručnjaci preporučuju mijenjanje guma dvaput godišnje, prilagođeno vremenskim uvjetima. Zimske gume, zbog mekše smjese, osiguravaju bolje prianjanje na hladnom i skliskom kolniku, što je razlog zbog kojeg Njemačka propisuje obveznu upotrebu zimskih guma u zimskim uvjetima, bez obzira na datum. Iako se često spominje pravilo "od listopada do Uskrsa" ("Od O do O" – Oktober bis Ostern), to pravilo nije zakonski obvezujuće. No što kada se situacija obrne, smiju li se zimske gume koristiti ljeti?

Da, zakonski je vožnja sa zimskim gumama ljeti dopuštena. Međutim, to nosi određene tehničke i sigurnosne nedostatke. Na višim temperaturama asfalt je vruć, što uzrokuje znatno brže trošenje zimskih guma. Zimske gume ljeti imaju duži zaustavni put, slabije prianjanje i lošiju stabilnost vozila. Osim toga, veća abrazija znači i veće oslobađanje štetnih čestica u okoliš, piše Fenix. Prema pravnici ADAC-a, Ellen Stamer, zakon ne obvezuje vozače da ljeti koriste ljetne gume. No, ako dođe do nesreće, korištenje zimskih guma može utjecati na ishod, osobito kada su uključena i druga vozila. U nekim slučajevima, osiguravajuća kuća može djelomično ili potpuno odbiti isplatu štete ako se zaključi da su gume bile neprimjerene uvjetima.

Kod kasko osiguranja, vožnja sa zimskim gumama ljeti može se tretirati kao gruba nepažnja, što također može rezultirati smanjenjem ili odbijanjem isplate. Presude u takvim slučajevima ovise o okolnostima: bi li drugačije gume spriječile nesreću ili umanjile štetu? Zbog toga se preporučuje na vrijeme prijeći na ljetne gume kada dođu topliji mjeseci. Bez obzira na to koju vrstu guma koristite, zakon propisuje minimalnu dubinu profila od 1,6 mm. Ako je guma ispod toga, vozač riskira kaznu od 60 eura i jedan kazneni bod u Flensburgu (njemački sustav bodova). Za lakšu provjeru tu su tzv. indikatori trošenja, male izbočine unutar utora gazećeg sloja. Kada se površina gume izravna s tim pokazateljima, vrijeme je za novu gumu.