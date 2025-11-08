Naši Portali
Pivska preporuka

S njemačkim se pivima ne može pogriješiti, pa tako ni s Hacker Pschorrom

Autor
Zoran Vitas
08.11.2025.
u 07:30

Popularna bavarska etiketa dostupna je i u svojem helles izdanju, stilu piva karakterističnom za Bavarsku, iz koje dolazi

Realno, s njemačkim se pivima teško može pogriješiti, pogotovo s onim bavarskima. Hacker Pschorr jedna je od pivovara koja može točiti svoje pivo na Oktoberfestu, što je očito veliki privilegij. No ovdje smo Hacker Pschorr upoznali i znatno prije kad smo otkrili njihovo osnovno pivo Gold, a već neko vrijeme dostupno je u boljim ugostiteljstvima i pivo Munchener Hell. Vjerojatno je već poznato kako je stil helles svojstven upravo Bavarskoj i ima određene suptilne razlike u odnosu na možda razvikaniji pils. Mekši je teksturom, sladniji, ne s toliko gorčine, ali, naravno, izuzetno fin i osvježavajući. Hacker Pschorrovo pivo ovog stila dijele sve te kvalitete, a dolazi u za tu pivovaru karakterističnoj boci s mehaničkim čepom. Taj stari način zatvaranja tjera i da se pivo popije kako treba, iz čaše, pa će dojam biti potpun te vjerujemo da ćete uživati. Za pivo koje pivovara reklamira kao odraz karaktera samog grada Münchena u pivovari kao najbolji par preporučuju ribu, što je i po nama sasvim ispravno. No kao i svako dobro lagersko pivo, i ovo preporučujemo za svaki dan, kao dnevno pivo za slobodno vrijeme, utakmicu s ekipom ili za bilo koji ručak. Povećanje ponude njemačkih pivskih klasika u nas dobra je stvar, Hacker Pschorrov helles sasvim uklapa u to.

Kupnja