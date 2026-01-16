Naši Portali
Pivska preporuka

Ayinger Lager Hell nije bez razloga tako cijenjeno pivo

Zoran Vitas
16.01.2026.
u 16:09

Sjajna bavarska pivovara u nas je prisutna već neko vrijeme, pa i u trgovačkim lancima, što je odlična vijest za pivopije

Ako tražite postojano pivo uvijek jednake kvalitete, Ayinger je pravi izbor za vas. Ovo cijenjeno njemačko, odnosno bavarsko pivo dostupno je i u specijaliziranim dućanima, ali i supermarketima što je odlično jer se pivovara, koja skromno ističe kako pivo proizvodi posljednjih 140 godina, nalazi u gradiću Ayingu na pola sata od centra Münchena. Uvijek možemo preporučiti njihov Lager Hell, vrlo pitko i lagano pivo koje ima 4,9 posto alkohola pa je s donje strane skale. Vrlo je ukusno i osvježavajuće, gotovo je riječ o etalonskom pivu tog stila. A konkurencija za Hell piva u Bavarskoj doista nije mala. Ističe se i svojom pojavnosti u čaši, jako je lijepe zlatnožute boje, a nakon istakanja pojavljuje se gusta pjena koja ne odlazi lako. Na nosu ćete već osjetiti da je pivo na sladnu stranu, što je i očekivano, ali kako se približavate kraju gutljaja, pomalo se javlja gorčina koje ima dovoljno za sljedeći gutljaj. Ayinger Lager Hell doista jest klasik, ali ništa vas ne sprečava da probate i druga piva iz portfelja ove izuzetno cijenjene pivovare. O kvalitetni samog Lager Hella svjedoči i broj nagrada koje možete pregledati na stranicama pivovare – samo za prošlu godinu bilježi ih se pregršt. Lager Hell možete pronaći i po dosta povoljnoj cijeni, tako da ne treba oklijevati, nego krenuti u nabavu. Funkcionirat će kao dnevno pivo, ali i uz većinu jela.

Ključne riječi
ayinger pivo

