Pivska preporuka

Chronotype, zaista odličan stout Nove runde vrijedi potražiti

Autor
Zoran Vitas
09.01.2026.
u 18:10

Iznimno ukusan milk stout napravljen je s drobljenim zrncima kakaa nabavljenog od Tobago Estate Chocolate, dakle s druge strane svijeta

Moramo priznati da smo gotovo propustili ovo pivo. I to bi bila velika pogreška jer je doista riječ o jednom od najboljih domaćih stoutova koje smo probali. Kako Nova runda ima gomilu pratitelja, sigurno ima i dosta onih koji se sjećaju prve suradnje ovog proizvođača kakaa koja datira u 2024. Koliko je ona uspješna bila, odnosno koliko je farma s Tobaga bila zadovoljna, vidi se i po tome da je ona na njihovim web-stranicama posebno istaknuta. Sada je stigla druga suradnja, Chronotype, koja je milk stout, ipak ne imperial stout, iako to ne znači da je riječ o nekom slabom pivu. Ovdje je ipak 7,5 posto alkohola, što je zapravo posljednji podatak koji biste trebali znati o ovom pivu. Jer, Chronotype je doista odlično napravljeno pivo u kojem zrnca kakaa Trinitatio, jednog od najcjenjenijih u gastronomiji, funkcioniraju zaista odlično. Jer, pivo je pitko, ona spomenuta snaga praktički se ne osjeti, ali note čokolade nimalo ne "bježe" iz balansa, već se zaista divno osjete. Zasluga je to i danskog čokolatijera Friis-Holma, koji ih je priredio za ovaj odličan projekt. Rekli bismo da se radi o jednom od boljih gastronomskih piva koja smo probali posljednjih godina. Pivo je puno, ali ne koliko bismo očekivali, no ipak je najbolje za njega pronaći vremena i uživati temeljito u jednom od najboljih stoutova napravljenih u nas.

Ključne riječi
nova runda craft pivo

