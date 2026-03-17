BRŽE PUTOVANJE

Od Zagreba do Splita u rekordnom roku? Uvode se novi vlakovi. Imat će i wi-fi i moderne ekrane, ovo su svi detalji

Split: U promet uveden baterijski vlak
17.03.2026.
u 17:00

Prema najavama, u novom voznom redu bit će tri polaska dnevno u oba smjera. Uz modernije kompozicije i češće linije, cilj je povećati broj putnika na čak pola milijuna godišnje

Putovanje vlakom za mnoge i dalje ima poseban šarm, iako u Hrvatskoj često nije najbrži način prijevoza. Ipak, dobre vijesti stižu s domaćih tračnica. Jedna od najvažnijih željezničkih linija, ona između Zagreba i Splita, uskoro bi trebala postati brža i ugodnija za putnike.

Kako piše Putni kofer, riječ je o liniji kojom godišnje putuje oko 250.000 ljudi, a modernizacija dolazi kroz nabavu novih elektrodizelskih vlakova. Prvi od ukupno šest novih vlakova trebao bi stići krajem srpnja, a očekuje se da će omogućiti više polazaka i kvalitetniju uslugu između dva najveća hrvatska grada.

Prema najavama, u novom voznom redu bit će tri polaska dnevno u oba smjera. Uz modernije kompozicije i češće linije, cilj je povećati broj putnika na čak pola milijuna godišnje.

Novi vlakovi kombiniraju električni i dizelski pogon, što je važno s obzirom na to da je od ukupno 429 kilometara pruge između Zagreba i Splita elektrificiran samo dio do Oštarija. Na ostatku trase vlakovi će koristiti dizelski pogon, a maksimalna brzina dosezat će do 160 kilometara na sat.

Putnicima bi trebali donijeti i znatno veću razinu udobnosti. Vlakovi će biti niskopodni, opremljeni rampama za osobe s invaliditetom, prostorom za bicikle i modernim toaletima. U unutrašnjosti će biti dostupni WiFi, utičnice, monitori za informacije i zabavni sadržaj, kao i samoposlužni aparati za hranu i piće.

Kapacitet vlaka iznosit će oko 150 sjedećih mjesta, uključujući prvi i drugi razred, a cijeli prostor bit će pod videonadzorom. Uz poboljšanje usluge, očekuje se i veća energetska učinkovitost te smanjenje buke i emisija.

Podsjetimo, željeznička veza između Zagreba i Splita ima dugu tradiciju. Lička pruga otvorena je još 1925., a tadašnje putovanje trajalo je oko 12 sati. Gotovo stoljeće kasnije, modernizacija bi toj liniji trebala dati novo značenje i privući veći broj putnika.

Hrvatske željeznice Zagreb Split

Komentara 5

KD
Karl.Donitz
17:26 17.03.2026.

Opet novi vlakovi a pruga iz 45-te.

BA
banini
17:23 17.03.2026.

To bi izgleda značilo za nas nepojmljivih 3,5 do 4 sata ZG -ST. Nadam se da ći i to konačno doživjeti. Odmah sada rezerviram kartu za prvu vožnju, no za svaki slučaj nosim 2 litre Jane i pohanog piceka, pol kile kruha, ako ispadne da je to ipak opet nekih 11 sati !

AG
Agram1960
17:37 17.03.2026.

Imat će Wi Fi!

