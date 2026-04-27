Ovaj je prekršaj lako previdjeti, a mogu vas kazniti i s do 1990 eura! Evo što uvijek morate imati na autu

Kako se broj kamera na cestama povećava, tako raste i kreativnost vozača koji pokušavaju izbjeći identifikaciju. Jedna od „popularnijih“ ideja je uklanjanje prednje registarske pločice uz opravdanje da je „upravo otpala“ i da će se uskoro vratiti na mjesto. No, takvi pokušaji u praksi ne prolaze baš uvjerljivo – ni kod policije, ni na sudu, piše HAK.

Naime, zakon je po tom pitanju vrlo jasan: registarske pločice moraju biti postavljene tako da se dobro vide i budu čitljive. Drugim riječima, nije dovoljno da ih „imate negdje u vozilu“ – moraju biti na propisanom mjestu i jasno vidljive drugim sudionicima u prometu.

To potvrđuje i konkretan slučaj iz prakse. Vozač je zaustavljen jer na vozilu nije imao prednju registarsku pločicu na predviđenom mjestu, već ju je držao unutar vozila, ispod vjetrobranskog stakla. Tvrdio je da mu je pločica otpala neposredno prije zaustavljanja i da ju je privremeno odložio tako da se vidi izvana. Sud takvu obranu nije prihvatio, naglasivši da pločica nije bila postavljena na način koji omogućuje jasnu vidljivost, kako zakon i propisuje. Presudom Općinski prekršajni sud u Zagrebu vozač je proglašen krivim i kažnjen.

Kazna za takav prekršaj za vozača iznosi 30 eura, no priča tu ne staje. Ako je riječ o vozilu u vlasništvu obrta ili tvrtke, kazne su znatno veće – od 660 do čak 1990 eura. To znači da odgovornost ne snosi samo vozač, već i vlasnik vozila, čak i ako nije bio za volanom.

Još jedna „dosjetka“ koja ne prolazi je namjerno ili nenamjerno zamazivanje pločica. Blato, snijeg ili prašina mogu učiniti oznake nečitkima, ali zakon ne pravi razliku – pločice moraju biti čiste i čitljive u svakom trenutku. To potvrđuje i slučaj iz prakse u kojem je Općinski sud u Požegi kaznio obrtnika jer je dopustio da njegovo vozilo sudjeluje u prometu sa stražnjom pločicom prekrivenom slojem blata. Činjenica da je vozilo vozila druga osoba, kao i loši vremenski uvjeti, nisu bili olakotne okolnosti.