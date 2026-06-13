Za dva tjedna kreće naplata malih paketa iz Kine: Hrvatice popisale što se isplati naručiti prije uvođenja carina

Čini se da je početna euforija oko kineske shopping aplikacije Temu splasnula. Barem je to dojam jedne korisnice na hrvatskom Redditu koja je na subredditu r/kokeRECENZIRAJU postavila pitanje: "Prošao je temu hype, s njim i doba sumanutog naručivanja... imate li neke proizvode u koje se kunete od tamo?" Navela je vlastiti primjer - svilene gumice za kosu koje redovito naručuje. Njezina objava pokrenula je lavinu od preko 50 komentara koji su otkrili da su Hrvati duboko podijeljeni oko ove platforme.

Mnogi korisnici stali su u obranu Temua, tvrdeći da na njemu pronalaze proizvode koje bi ionako kupili, ali po znatno nižim cijenama. Glavni argument sažet je u jednom od najpopularnijih komentara: "Ja odbijam i odbijat ću kupovati u dućanima u HR istu tu plastiku i poliester samo po troduplo većoj cijeni." S time su se složili mnogi, navodeći primjere od pamučnih kompletića za djecu za pet eura do ribičke opreme koja je, kako kaže jedan korisnik, "isti klinac" kao i ona u domaćim trgovinama.

Lista isplativih ulova je dugačka. Korisnici su hvalili sitnice za kuću poput organizatora, stalka za metle i kanti za smeće, ali i specifične stvari kao što su metalna glava za tuš za osam eura, epilator za 13 eura koji bi u drogeriji platili i do 70 eura, te ukrasi za proslave koji su višestruko jeftiniji nego u trgovinama. Jedna je korisnica detaljno nabrojala više od 20 proizvoda s kojima je prezadovoljna, od dvoetažnog kuhinjskog stalka do prijenosnog punjača i personaliziranih naljepnica.

S druge strane, razvila se i snažna kritika na račun Temua. Najviše glasova podrške dobio je komentar koji je bio izravan apel: "Ljudi, zbrojite se, prestanite kupovati smece i zatrpavati planetu poliesterom" Mnogi su se složili, izražavajući zabrinutost zbog pretjerane potrošnje i ekološkog utjecaja. Neki su priznali da ih aplikacija navuče na kupovinu stvari koje im zapravo ne trebaju i koje na kraju završe u smeću.

Zajednica je pokazala i dozu skepticizma prema kvaliteti. Na originalnu objavu o "svilenim" gumicama za kosu, stigao je oštar komentar "To svile vidjelo nije", koji je zaradio jednak broj glasova kao i najpopularniji komentar koji brani Temu. "Doslovno. 8€ za hrpu poliestera. Za upola manju cijenu to možeš u bilo kojem dućanu kod nas naći", nadovezao se drugi korisnik.

Potrošače bi uskoro mogli dočekati viši troškovi zbog novih carinskih pravila Europske unije koja stupaju na snagu, a koja bi mogla umanjiti cjenovnu prednost platforme. Uz to, Temu se suočava s velikim kaznama u EU zbog nedovoljne zaštite potrošača od opasnih proizvoda, što dodatno potiče pitanja o stvarnoj vrijednosti i sigurnosti "super ulova" s interneta.