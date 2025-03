Ožujak je doba kamenica, svaka godina nosi novi razlog za probati ih

Svake je godine ožujak posebno vrijeme, poglavito na jugu. Tada, naime, kamenice ulaze u stađun, vrhunac dozrijevanja, kada je najukusnija i najpunija. U blagodatima znamenite delicije uživao je još i car Franjo Josip, a od njegovog cvremana do danas riječ je o deliciji koja se ne odbija ali se u njoj ne smije ni pretjerivati. Najpoznatiji je njezin dom svakako Mali Ston. Upravo ove kamenice mogu se probati u restoranima Bota Šare, od samog Malog Stona, pa preko Splita, Dubrovnika do Zagreba. Kao i svake godine, obitelj Šare upoznaje nas nanovo s ovom delicijom kao i s razlozima zašto su one tako dobre baš u Malom Stonu. Tri su godine potrebne kako bi narasle, do trenutka kada se mogu konzumirati.

A njihova konzumacija utječe na klimu u želucu. Jer, unosom pet do šest kamenica srednje veličine pet do sedam puta mjesečno postiže se dovoljan unos omega 3 masnih kiselina koje su nužne za normalno funkcioniranje našeg organizma. One su također i izvor vitamina A, B1, B2, B3, C i D, esencijalnih aminokiselina. Šest kamenica sadrži 32 mg cinka što je gotovo tri puta dnevne potrebe čovjeka. U Bota Šare možete ih dobiti i svježe, i to po iznimno dobroj cijeni, kao i u juhi te spremljene na gradelama ili u tempuri. Ove godine u restoranima Bota Šare moćete uz kamenice naručiti i koktel Don Paloma Adriatica što je sada i signature koktel ovih restorana. Temelj je koktela tekila Don Julio Blanco koja se dobija od ručno brane plave agave koja je osnov svake tekile. S njom su sastojci upravo iz dubrovačkog primorja poput lavande, grejp, pa i stonska sol. Ne bi trebalo propustiti.