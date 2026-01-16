Naši Portali
KORAK DO UŠTEDE

Ako mislite da je jutro, prevarili ste se: Stručnjak otkrio koje je najbolje doba dana za uključivanje grijanja

Zagreb: Naglim padom temperature zraka brojni građani upalili su grijanje u svojim domovima
Davor Puklavec/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
16.01.2026.
u 17:00

Za optimalnu temperaturu i uštedu energije, važno je održavati stalnu temperaturu i izbjegavati nagle skokove u potrošnji energije

S obzirom na visoke račune za energiju, mnogi ljudi pokušavaju smanjiti troškove grijanja. Neki odlučuju cijeli dan držati grijanje na niskoj temperaturi, dok drugi uključuju grijanje samo ujutro i navečer. Srećom, stručnjak za energiju podijelio je najbolje vrijeme za uključivanje grijanja kako biste svoju kuću držali toplijom duže.

-S dolaskom zime ljudi sve više ovise o grijanju da bi ostali topli. No, noć je vrijeme kada kuća najviše gubi toplinu. Tko želi ustati u jutro u hladnoj kući?-  kazao je Llewellyn Kinch, izvršni direktor i suosnivač MakeMyHouseGreen za Express

Prema stručnjaku, najbolji način za održavanje topline u kući je uključiti grijanje sat vremena prije nego što idete spavati, otprilike od 22 do 23 sata. Ostavite grijanje uključeno na nekoliko sati i isključite ga pomoću timera, tako ćete ostati topli cijelu noć, a kuća se neće rashladiti previše, čime ćete smanjiti potrošnju energije.

-Na taj način, kuća neće postati previše hladna tijekom noći i neće vam trebati toliko energije da je ponovno zagrijete ujutro- dodao je stručnjak. Za optimalnu temperaturu i uštedu energije, važno je održavati stalnu temperaturu i izbjegavati nagle skokove u potrošnji energije, čime ćete smanjiti ukupne troškove grijanja.

Ova je namirnica u Zagrebu skuplja nego u – Londonu i Barceloni
