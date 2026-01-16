Ako mislite da je jutro, prevarili ste se: Stručnjak otkrio koje je najbolje doba dana za uključivanje grijanja

S obzirom na visoke račune za energiju, mnogi ljudi pokušavaju smanjiti troškove grijanja. Neki odlučuju cijeli dan držati grijanje na niskoj temperaturi, dok drugi uključuju grijanje samo ujutro i navečer. Srećom, stručnjak za energiju podijelio je najbolje vrijeme za uključivanje grijanja kako biste svoju kuću držali toplijom duže.

-S dolaskom zime ljudi sve više ovise o grijanju da bi ostali topli. No, noć je vrijeme kada kuća najviše gubi toplinu. Tko želi ustati u jutro u hladnoj kući?- kazao je Llewellyn Kinch, izvršni direktor i suosnivač MakeMyHouseGreen za Express.

Prema stručnjaku, najbolji način za održavanje topline u kući je uključiti grijanje sat vremena prije nego što idete spavati, otprilike od 22 do 23 sata. Ostavite grijanje uključeno na nekoliko sati i isključite ga pomoću timera, tako ćete ostati topli cijelu noć, a kuća se neće rashladiti previše, čime ćete smanjiti potrošnju energije.

-Na taj način, kuća neće postati previše hladna tijekom noći i neće vam trebati toliko energije da je ponovno zagrijete ujutro- dodao je stručnjak. Za optimalnu temperaturu i uštedu energije, važno je održavati stalnu temperaturu i izbjegavati nagle skokove u potrošnji energije, čime ćete smanjiti ukupne troškove grijanja.