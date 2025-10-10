Ovo su mjesta na sat vremena od Zagreba gdje možete uživati za vikend, neka ne koštaju apsolutno ništa

Vraćati se u realnost početka nove školske godine i izazova na poslu po završetku mnogima omiljenog godišnjeg doba nikad nije jednostavno, ali zato opcija za kraća putovanja u blizini metropole ima na pretek. Ljeto je možda završilo, ali nemojte tako brzo upasti u jesensku kolotečinu jer pripremili smo popis prijedloga za vikend izlete prilagođen Zagrepčanima različitih afiniteta i to na maksimalno sat vremena udaljenosti od metropole. Bilo da ste rekreativac koji s naprtnjačom voli istraživati prirodne ljepote kontinentalne Hrvatske, gastro znalac i ljubitelj kvalitetne domaće kapljice ili pak tražite lokaciju na kojoj će uživati cijela obitelj, sigurno ćete pronaći nešto za sebe.

Ako vam je pak Sljeme dojadilo, a ne želite prevaljivati sulude kilometre do brežuljaka prošaranih šumom, cvjetnim livadama, pašnjacima i vinogradima onda vam jedan od prvih izbora mora biti park prirode Žumberak-Samoborsko gorje. Vični planinari mogu krenuti na pohod do Svete Gere, najvišeg vrha sjeverozapadne Hrvatske. Staza ima i za rekreativce na dva kotača, a možete isprobati i električne bicikle u Eko-centru Budinjak te u Sošicama. Nedostaje li vam doza adrenalina, možete se okušati u penjanju po stijenama na Okiću i Terihaji, a na Plešivici i Japetiću isprobajte parajedrenje. Predlažemo da posjetite Slapnicu na granici Žumberka i Krašića koja je svoje ime dobila po brojnim slapištima niz koje se voda spušta uskom, duboko usječenom dolinom, nastalih zbog procesa taloženja sedre. Stotinjak metara uzvodno nalazi se i izvorište Slapnice u čijem se zaleđu skriva pravi krški svijet.

Bogatim vinskim cestama diči se Sveti Ivan Zelina koji na svojoj mapi ima ucrtano 11 vinara sa šarolikom ponudom dobre kapljice i tradicionalnih gastro delicija. Posebna pažnja pridaje se kraljici Prigorja – kraljevini, koja je autohtona i najrasprostranjenija sorta. Vino je nježno, pitko, osvježavajuće i, kako ga opisuju Zelinčani, veselo. Nju možete kušati u vinariji Jarec-Kure, a jak adut im je bijeli pinot za koji su i nagrađeni. Ako ste slabi na ambijent ladanjskog imanja, onda morate posjetiti kuriju Nepeš koja datira iz 18. stoljeća, a njoj se smjestila vinarija Litterarii, a ondje dominiraju Chardonnay, Silvanac zeleni, Rizling rajnski i Sauvignon bijeli. A u sklopu Plešivičke vinske ceste, koju neki nazivaju i "malom Toskanom", idealno je posjetiti sada već svima dobro poznato obiteljsko imanje Korak čije je restoran od ove godine ovjenčan prestižnom Michelinovom zvjezdicom. Preporuka je i obitelj Ivančić, starosjedioci Plešivice koji oduševljavaju tradicionalnom kontinentalnom kuhinjom i bogatom ponudom vina.

Mjesto Bratina udaljeno je svega 25 kilometara od Zagreba, a ondje se nalazi Krašograd, imanje na koje možete svratiti na ručak i druženje s klincima, a u ponudi je i noćenje u apartmanima i bungalovima. Dječja i sportska igrališta, dva jezera, bazeni, farma i mali zoološki vrt, restoran Domaćica... Sve vas to očekuje u Krašovom jedinstvenom ekoparku. Parking je osiguran, a uz upit možete povesti i kućnog ljubimca. Ako odlučite ostati nekoliko dana, u neposrednoj blizini su rijeka Kupa i prirodni rezervat Crna Mlaka, idealna mjesta za poludnevni izlet.

Ako se pak želite na jedan dan uputiti na Divlji zapad, onda je dobra vijest da ga možete iskusiti na samo deset minuta udaljenosti od Novog Zagreba, točnije na šumovitim obroncima Vukomeričkih Gorica. U Ranch Cowboy svratite na ručak uz čaroban pogled na prirodu, konje i šumu uz zvukove dobrog starog countyja, a nakon toga isprobajte jahanje koje mogu iskusiti i oni najmlađi, uz uređeno igralište, a dobrodošli su i psi.

Želite li biti dio starog rimskog svijeta bar na jedan dan svratite u Andautoniju, arheološko nalazište pokraj Ščitarjeva gdje su vidljivi ostaci starog antičkog grada iz doba Rimskog carstva koji je postojao od 1. do 4. stoljeća. Uz dio glavne ulice opločene kamenim pločama, otkrivene u dužini od 27 metara, protežu se trijemovi s očuvanim temeljima za stupove kolonade. S istočne strane ulice otkopan je veći dio zgrade gradskog kupališta, s polukružnim bazenom, hodnicima i kanalima te dijelom hipokausta što je bio antički sustav za grijanje. Sa zapadne strane otkrivena je prilazna ulica koju prate dvije monumentalne zgrade.

Zagrebačka županija obiluje i svjedocima nešto novije povijesti, raskošnim dvorcima. Preporučujemo da obiđete jedinstveni kompleks Novi Dvori koji se nalazi se u okolici Zaprešića, a osim obnovljenih spomenika i muzeja, možete prošetati i veličanstvenom alejom kestena, posjetiti neogotičku kapelicu sv. Josipa koju je dao sagraditi ban Jelačić, koji je ondje i sahranjen, te veličanstvenu grobnicu Jelačića, djelo velikog Hermanna Bolléa.