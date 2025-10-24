Naši Portali
KRALJICA STOLA

Ovo jelo ne preskačemo: Svaki osmi Hrvat jede ga svaki dan, a njih 36% nekoliko puta tjedno

Foto: Shutterstock
Autor
Jolanda Rak Šajn
24.10.2025.
u 15:53

Tijekom istraživanja provedena je stratifikacija po šest regija i četiri veličine naselja uz slučajan odabir kućanstva i ispitanika unutar pojedinog kućanstva

Svaki osmi Hrvat jede juhu svaki dan, što najbolje govori o hrvatskoj prehrambenoj tradiciji svih dijelova Hrvatske, pokazalo je istraživanje magazina JaTrgovac i agencije Hendal tijekom rujna. Čak 12% ispitanika izjavilo je, naime, da konzumiraju juhu svakodnevno. No najviše je konzumenata na tjednoj bazi, njih 36% juhu jedu nekoliko puta tjedno, a onih koji je kušaju barem jednom tjedno ukupno je 40%. Da jedu juhu, ali rijetko, navodi 11% ispitanika, a samo 1% njih ističe da ne konzumira juhu.

Kokošju juhu preferira gotovo trećina konzumenata jer upravo ovu vrstu juhe najradije jede 31% njih, a potom je na drugom mjestu goveđa juha s 22% poklonika. Povrtna s 11% i juha od rajčice s 10% jako su blizu po popularnosti, a nisu tako daleko niti juhe od gljiva sa 7%. Slijede riblja juha s 5% i juha od buče ili bundeve s 4%, dok je po 1% pripalo juhama od koprive, graška i krumpira.

Na pitanje kuhaju li češće domaću ili kupovnu juhu iz vrećice, dominantan udio od 82% konzumenata juhe odlučuje se za domaću, dok 18% njih svoj glas daje juhi iz vrećice. Pritom su, pokazalo je istraživanje, bistre juhe sa 71% poklonika dosta popularnije od krem juha koje preferira 29% potrošača. I na kraju, juha se najviše konzumira popodne – za ručak kada ovo predjelo konzumira 95% ispitanika, dok je za večeru juha na stolu kod njih 4%, a ujutro za doručak kod svega 1% konzumenata.

Istraživanje je provedeno na nacionalno reprezentativnom uzorku građana Republike Hrvatske starijih od 16 godina. Tijekom istraživanja provedena je stratifikacija po šest regija i četiri veličine naselja uz slučajan odabir kućanstva i ispitanika unutar pojedinog kućanstva pri čemu je uzorak stanovništva uravnotežen prema spolu, dobi i obrazovnom statusu ispitanika.

Ključne riječi
Barkod JaTrgovac ručak juha

