Izgubili ste mobitel? Situacija je opasnija nego što mislite, evo koje korake obavezno trebate poduzeti da se zaštitite

Kada izgubite mobitel, važno je brzo djelovati kako biste zaštitili svoju privatnost i osobne podatke. Ako se to dogodi, odmah iskoristite sve dostupne resurse kako biste ga zaštitili od krađe i neovlaštenog korištenja. Prvo, prijavite svoj telefon kao izgubljen. Ako je telefon van vašeg doma, možete to učiniti putem drugog uređaja, poput tableta ili laptopa, prijavivši se na svoj račun na "Find My" aplikaciji (za iPhone) ili putem Googleovog alata za praćenje lokacije na Android uređaju. Ovaj korak će zaključati telefon s lozinkom, onemogućiti korištenje kartica povezanim s Apple Pay-om i omogućiti stvaranje prilagođene poruke koja se pojavljuje na ekranu, što može pomoći ako netko nađe vaš uređajm, piše HuffPost.

Zatim, obavijestite nadležne vlasti. Ako je vaš telefon ukraden, odmah prijavite krađu policiji i pružite serijski broj telefona. Također, obavijestite svog mobilnog operatera kako bi blokirao uređaj i dodao ga na listu ukradenih telefona, što može spriječiti njegovu upotrebu na njihovoj mreži. Ako koristite telefon za posao, obavijestite i IT odjel svoje tvrtke kako bi zaštitili poslovne podatke.

Nakon toga, promijenite lozinke za sve račune, uključujući e-mail i aplikacije za plaćanje. To će otežati pristup bilo kakvim podacima s vašeg uređaja. Također, promijenite lozinku za svoj Apple ID ili Google račun i odaberite jaku, jedinstvenu lozinku kako bi dodatno zaštitili svoje podatke.

Ne zaboravite ukloniti telefon s popisa uređaja za dvostruku autentifikaciju, jer je često povezan s aplikacijama poput vaše banke za primanje sigurnosnih kodova. Također, obavezno kontaktirajte svoju banku kako biste zaštitili svoje platne kartice i, ako je potrebno, zatražite novu karticu.

Ako ste unaprijed omogućili opciju za zaštitu uređaja kao što je Appleova funkcija "Stolen Device Protection" ili Googleova "Identity Check", ovo će dodatno otežati pristup vašim podacima. Ako to niste postavili unaprijed, razmislite o tome da to učinite u budućnosti kako biste se bolje zaštitili. Ako ste osigurali svoj telefon, provjerite svoju polisu osiguranja jer bi mogla pokriti troškove zamjene uređaja. Ako nemate osiguranje, neki proizvođači telefona ili mobilni operateri nude opcije za nadoknadu gubitaka.

Nemojte brisati svoj uređaj iz svog Apple ili Google računa prije nego što poduzmete ove korake. Ako potpuno uklonite telefon, olakšat ćete hakerima da ga resetiraju i koriste kao novi uređaj. Ako je moguće, daljinsko brisanje podataka može biti konačna opcija, ali važno je da ste unaprijed sigurnosno kopirali podatke, kako biste ih kasnije lako povratili. Iako ništa ne jamči da ćete telefon povratiti, ovi koraci omogućuju vam da zaštitite svoje podatke i privatnost, bez obzira na ishod.