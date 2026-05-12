FOTO Vampiri u vašem domu: Ovih 12 uređaja redovito treba isključivati iz struje, u protivnom gubite silan novac
U svakom domu kriju se nevidljivi potrošači, uređaji koji potajno crpe električnu energiju 24 sata dnevno i čine do deset posto vašeg računa za struju. Riječ je o "energetskim vampirima" koji u stanju pripravnosti (standby) čekaju signal daljinskog upravljača, održavaju mrežnu vezu ili jednostavno pokazuju vrijeme na zaslonu. Iako propisi Europske unije o potrošnji u stanju pripravnosti ograničavaju ovu potrošnju, gomilanje uređaja u prosječnom kućanstvu i dalje stvara nepotreban trošak.
Problem je što većina ljudi nije svjesna ovog skrivenog izdatka. Istraživanja pokazuju da čak jedna od pet osoba ne zna da aparati troše energiju dok su ugašeni, a priključeni na struju. Istovremeno, u prosječnom europskom kućanstvu uređaji provedu ukupno 277 sati dnevno u nekom obliku stanja mirovanja. Kada se sve zbroji, jednostavno isključivanje ovih uređaja iz utičnice može donijeti primjetne uštede. Analizirali smo 12 najčešćih krivaca i izračunali koliko vas godišnje košta njihova "nevidljiva" potrošnja.
Među najvećim potrošačima ističu se uređaji za zabavu i rad. Stolno računalo u stanju mirovanja može vas godišnje stajati i više od 25 eura, dok igraća konzola u "rest modeu" za preuzimanje ažuriranja troši i do 12,50 eura.
Pametni televizor na vaš račun dodaje do 2,40 eura, a pisač spojen na Wi-Fi mrežu i do četiri eura. Značajan potrošač je i Wi-Fi ruter koji je gotovo neprestano uključen - njegovim gašenjem tijekom noći možete uštedjeti i više od pet eura godišnje.
Ne treba zaboraviti ni naizgled bezazlene potrošače poput punjača za mobitel. Iako jedan punjač godišnje potroši tek 0,23 eura, pomnožite to s brojem punjača u kući i trošak postaje vidljiv. Zbrajanjem svih ovih "vampira", godišnja ušteda može doseći značajan iznos, a sve što je potrebno jest stvoriti naviku isključivanja uređaja ili koristiti produžne kabele s prekidačem.