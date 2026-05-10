Nemojte ignorirati ptičji izmet na automobilu: Radi ogromnu štetu, jedna navika vas može spasiti

Ptičji izmet na automobilu nije samo estetski problem, nego može ozbiljno oštetiti lak. Sadrži agresivne spojeve, uključujući dušik, koji mogu djelovati abrazivno na moderne boje bazirane na vodi, piše HAK. Ako se predugo zadrži na karoseriji, može ostaviti mrlje, izblijedjeti boju i trajno oštetiti površinski sloj.

Zato ga je najbolje ukloniti čim ga primijetite, po mogućnosti dok je još svjež. Tada ga je najlakše obrisati, uz malo vode i mekanu krpu ili papir koji neće izgrebati lak. Ako se izmet već osušio, ne treba ga strugati nasilu jer se tako može dodatno oštetiti boja.

U tom slučaju najbolje je koristiti specijalizirani autošampon, po mogućnosti onaj koji sadrži zaštitnu komponentu poput voska. Ako ga nemate pri ruci, može poslužiti i blagi sapun ili šampon za kupanje, ali je važno da se nečistoća ukloni što prije.

Dobra zaštita je i redovito voskanje automobila, osobito nakon pranja u autopraonici. Vosak stvara dodatni zaštitni sloj na laku i smanjuje mogućnost da ptičji izmet izravno nagrize boju. Drugim riječima, brza reakcija i osnovna zaštita mogu spriječiti mnogo skuplje popravljanje laka.