Ova europska država prva će u svijetu uvesti ružičaste tablice. Evo čemu služe

Gužva na graničnom prijelazu Bregana-Obrežje
Foto: Jurica Galoic/PIXSELL
Večernji.hr
28.10.2025.
u 19:00

Svake godine između 350.000 i 450.000 vozila u dobije privremene registarske pločice, koje vrijede najviše četiri mjeseca

Početkom sljedeće godine, vozači u Francuskoj dobit će nova, ružičasta registarska pločica, koja će zamijeniti dosadašnje bijele pločice za nova i uvozna vozila.

Ova promjena ima za cilj smanjenje prevara i zloupotreba u vezi s registracijama vozila. Naime, svake godine između 350.000 i 450.000 vozila u Francuskoj dobije privremene registarske pločice, koje vrijede najviše četiri mjeseca, no mnogi vozači nastavljaju voziti s isteklim pločicama.

Vlada ističe da su prevare s privremenim registarskim pločicama postale sve češći problem. Kako bi se borila protiv toga, Francuska će od prvog tromjesečja 2026. godine uvesti ružičaste pločice.

Ova boja, koju nijedna druga zemlja ne koristi, omogućit će lakšu prepoznatljivost vozila s privremenim registarcijama u prometu. Na pločicama će biti ispisan datum isteka (mjesec i godina), što će omogućiti policiji i automatskim sustavima za nadzor brzine da odmah prepoznaju vozila koja više nisu legalna na cesti.

Hala tržnice Dolac zatvorena, urušio se dio stropa. Oglasili su se iz Holdinga
Kupnja