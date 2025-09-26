Ova društvena mreža koristit će vaše podatke za treniranje AI-a: Evo što morate napraviti prije nego bude prekasno

LinkedIn je najavio da će od 3. studenog početi koristiti pojedine profile, objave, životopise i javne aktivnosti za treniranje svojih AI modela, piše TechRadar. Korisnici su opravdano frustrirani ovom promjenom na najvećoj platformi za poslovno umrežavanje, zabrinjava što će ona biti omogućena prema zadanim postavkama, pa će korisnici morati aktivno odabrati izlaz iz takve prakse.

To možete učini putem postavke "podaci za poboljšanje generativnog AI-a", no to će se primjenjivati samo na podatke prikupljene nakon što napravite taj korak, dok će podaci do tog trenutka i dalje biti pohranjeni i korišteni za treniranje umjetne inteligencije.

Promjenom će biti pogođeni mahom korisnici iz Velike Britanije, ali i zemalja EU, EEA, Švicarske, Kanade i Hong Konga. Izlazak je relativno jednostavan u usporedbi s prekompliciranim postavkama društvenih mreža na koje smo navikli. Opcija "Podaci za poboljšanje generativnog AI-a" nalazi se unutar sekcije "Kako LinkedIn koristi vaše podatke" u odjeljku "Privatnost podataka" u Postavkama.

LinkedIn inače nije jedina društvena mreža koja se odlučila na ovakav korak. Meta je još u rujnu 2024. najavila da će početi koristiti podatke s Facebooka i Instagrama u iste svrhe. Nakon privremene pauze zbog pritužbi regulatora, nastavili su s treniranjem modela na korisničkim podacima, ali uz jasnije i transparentnije opcije isključivanja.