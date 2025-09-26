Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 149
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#CHARLIE KIRK
Poslušaj
Prijavi grešku
JEZIVI NOVITET

Ova društvena mreža koristit će vaše podatke za treniranje AI-a: Evo što morate napraviti prije nego bude prekasno

LinkedIn
Foto: Borna Filić/PIXSELL
1/3
VL
Autor
Večernji.hr
26.09.2025.
u 15:00

Promjenom će biti pogođeni mahom korisnici iz Velike Britanije, ali i zemalja EU, EEA, Švicarske, Kanade i Hong Konga

LinkedIn je najavio da će od 3. studenog početi koristiti pojedine profile, objave, životopise i javne aktivnosti za treniranje svojih AI modela, piše TechRadar. Korisnici su opravdano frustrirani ovom promjenom na najvećoj platformi za poslovno umrežavanje, zabrinjava što će ona biti omogućena prema zadanim postavkama, pa će korisnici morati aktivno odabrati izlaz iz takve prakse. 

To možete učini putem postavke "podaci za poboljšanje generativnog AI-a", no to će se primjenjivati samo na podatke prikupljene nakon što napravite taj korak, dok će podaci do tog trenutka i dalje biti pohranjeni i korišteni za treniranje umjetne inteligencije. 

Promjenom će biti pogođeni mahom korisnici iz Velike Britanije, ali i zemalja EU, EEA, Švicarske, Kanade i Hong Konga. Izlazak je relativno jednostavan u usporedbi s prekompliciranim postavkama društvenih mreža na koje smo navikli. Opcija "Podaci za poboljšanje generativnog AI-a" nalazi se unutar sekcije "Kako LinkedIn koristi vaše podatke" u odjeljku "Privatnost podataka" u Postavkama.

LinkedIn inače nije jedina društvena mreža koja se odlučila na ovakav korak. Meta je još u rujnu 2024. najavila da će početi koristiti podatke s Facebooka i Instagrama u iste svrhe. Nakon privremene pauze zbog pritužbi regulatora, nastavili su s treniranjem modela na korisničkim podacima, ali uz jasnije i transparentnije opcije isključivanja.

FOTO Sjećate li se seksi sestara Barbare i Tine Šegetin? Povukle su se iz javnosti, evo čime se bave
LinkedIn
1/26
Ključne riječi
Umjetna inteligancija AI društvene mreže aplikaciija LinkedIn

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još