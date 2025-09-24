Od upravljanja dugom do financijskog planiranja: Stiže nam domaća platforma koja će razriješiti sve dileme u ovom području

Financijska agencija (FINA) predstavila je u srijedu program CroCIP- Croatian Central Info Point for Debt Advice Services and Financial Literacy, s ciljem podizanja razine financijske pismenosti građana te povećanja dostupnosti savjetodavne pomoći na području upravljanja dugom. CroCIP se provodi uz potporu Europske unije. Kao centralizirana platforma ponudit će pouzdane informacije o dugovima, alate za financijsko planiranje i edukaciju.

Svrha je povećati dostupnost usluga savjetovanja kroz organiziranje sastanaka s raznim dionicima i institucijama te drugih aktivnosti koje će pridonijeti podizanju osviještenosti i aktivnom uključivanju potrošača. Očekivani rezultati projekta uključuju bolju informiranost potrošača, podizanje razine financijske pismenosti putem online edukacija i edukacija u školama i na fakultetima, stvaranje lakšeg pristupa informacijama i nacionalna kampanja putem promidžbe na radiju, raznih događanja i plakata.

Tijekom razdoblja provedbe, od 1. rujna 2025. do 31. kolovoza 2026., na Fininoj web stranici će biti uspostavljena centralna platforma s edukativnim materijalima, praktičnim alatima i kontaktima institucija koje građanima mogu pružiti podršku u rješavanju financijskih poteškoća. U planu su edukacije u srednjim školama i na fakultetima, uspostava e-kutaka u 23 Finine poslovnice, kao i provedba promotivne kampanje kroz online i offline kanale.

Jezgra projekta bit će centralna platforma s informacijama koja će biti ažurna i konkretna, poručila je članica uprave Fine Vinka Ilak. "Budući da je financijska pismenost nešto što moramo pružiti građanima od najranije dobi, cilj ovog projekta također je i edukacija mladih", rekla je. "U Ministarstvu financija već se dulje vrijeme radi na prijenosu europskog zakonodavstva o dugu i u nadolazećem nas razdoblju očekuje mnogo stvari", poručila je ravnateljica uprave toga ministarstva za gospodarstvo i financijski sustav Ana Zorić.

Pozdravila je projekt i istaknula da će poslužiti kao središnje mjesto za informiranje potrošača o dugu, koje će služiti i kao sveobuhvatan izvor informacija i podrške za građane. Projekt se uklapa se u širu strategiju Ministarstva financija kojom se želi što snažnije informirati i zaštiti potrošače i korisnike financijskih usluga.

"U posljednjih nekoliko godina već je puno napravljeno po tom pitanju, ali pred nama se očekuju još veći iskoraci, jer je Republika Hrvatska dužna u svoje zakonodavstvo prenijeti direktivu o potrošačkim kreditima", objasnila je. Direktiva od država članica među ostalim zahtijeva da osiguraju dostupnost neovisnih usluga savjetovanja o dugu za građane koji imaju ili bi mogli imati poteškoća u ispunjavanju financijskih obaveza. "Poduzimamo korake unaprijed, čak i prije direktive, a Fina je nizom aktivnosti pripremala teren", istaknula je Zorić.

"EU i Hrvatska prepoznali su važnost financijske pismenosti, ona je temelj za zaštitu potrošača", poručila je stručnjakinja za razvoj poslovanja u Fininom centru za prisilnu naplatu Petra Horvat", objašnjavajući da će se projekt fokusirati na jačanje znanja o upravljanju osobnim financijama i prevenciju prezaduženosti s posebnim naglaskom na edukaciju mladih. U Hrvatskoj postoji velik broj prezaduženih građana, a prema podacima Fine više je od 196 000 blokiranih, rečeno je na predstavljanju.