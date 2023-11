Od danas novo pravilo na cestama, za dva tjedna još jedna izmjena: Propisane i kazne

Zimsko računanje vremena počelo je prošlog vikenda, a od danas pa sve do 31. ožujka na motornim vozilima za vrijeme vožnje danju moraju biti upaljena dnevna ili kratka svjetla. Za vozače koji u navedenom periodu za vrijeme vožnje danju na motornim vozilima ne budu imali upaljena dnevna ili kratka svjetla, predviđena je novčana kazna u iznosu od 30 eura. Na motociklu i mopedu za vrijeme vožnje danju moraju tijekom čitave godine biti upaljena kratka svjetla, propisano je Zakonom o sigurnosti prometa na cestama. Na motociklu i mopedu za vrijeme vožnje danju moraju tijekom čitave godine biti upaljena kratka svjetla, propisano je Zakonom o sigurnosti prometa na cestama.

No to nije jedina promjena za vozače u studenom. Od 15. studenoga na prometnicama u zimskim uvjetima, kad je kolnik prekriven snijegom ili kada je na njemu poledica, obvezna će biti i zimska oprema na vozilima, a ta će obaveza na snazi biti do 15. travnja. Za vrijeme zimskih uvjeta na cestama zabranjuje se promet motornim vozilima koja nemaju propisanu zimsku opremu i teretnim automobilima s priključnim vozilom.

U zimske dionice javnih cesta ulazi 839,2 km autocesta i 1863,3 km državnih i županijskih cesta te 68,1 km državnih cesta za tranzitni promet iz trajektnih luka Vukovar, Osijek, odnosno luke i rafinerije Sisak. Pod zimskom opremom motornih vozila kategorije M i N, čija najveća dopuštena masa nije veća od 3,5 tona, podrazumijevaju se četiri zimska pneumatika (M+S) ili

četiri ljetna pneumatika s najmanjom dubinom profila od 4 mm i lancima za snijeg pripravnim na postavljanje na pogonske kotače.

VEZANI ČLANCI:

Vozači su također dužni, prije uključivanja u promet, na vozilu očistiti zaleđena vjetrobranska stakla i snijeg, led ili vodu. Za vozila koja ne budu imala propisanu zimsku opremu propisana je kazna od 660 do 1990 eura za pravne ili fizičke osobe.