DESTINACIJA IZ SNOVA

Ryanair uvodi novu liniju na 1. svibnja: Povratnu kartu za grad s više od 7600 otoka možete uloviti za 40-ak eura

22.04.2026.
u 10:45

Središte gradskog života je avenija Kungsportsavenyen, koja povezuje povijesni dio grada s kulturnim kompleksom oko trga Götaplatsen. Ondje se nalaze kazališta, muzeji i galerije, dok sama avenija obiluje restoranima, trgovinama i noćnim klubovima

Göteborg, drugi po veličini grad u Švedskoj i najveća luka u zemlji, već godinama ostaje u sjeni Stockholma, iako se sve češće nameće kao jedna od najzanimljivijih skandinavskih destinacija. Kako navodi Turistička zajednica Švedske, riječ je o gradu u kojem se prošlost i sadašnjost prirodno isprepliću, stvarajući svakodnevicu u kojoj se kultura, priroda, gastronomija i urbani život nadovezuju u jedinstveno iskustvo.

Kako piše Putni kofer, dodatni poticaj za putovanje stiže od 1. svibnja, kada Ryanair uvodi izravnu liniju između Zadar i Göteborg. Letovi će prometovati tri puta tjedno – ponedjeljkom, srijedom i subotom – a cijene karata trenutačno se kreću već od dvadesetak eura u jednom smjeru, dok se povratne mogu pronaći za oko 40 eura. Time Göteborg postaje jedna od najdostupnijih sjevernih europskih destinacija za kratki odmor.

Grad se ističe opuštenom atmosferom i snažnom vezom s morem, ali i živom kulturnom scenom. Poznat je po festivalima, vrhunskoj gastronomiji i brojnim atrakcijama, među kojima se posebno izdvaja Liseberg, jedan od najposjećenijih zabavnih parkova u Europi. Smješten u samom središtu grada, nudi spoj adrenalinskih atrakcija, koncerata i obiteljskih sadržaja, a posebno je dojmljiv u večernjim satima kada zasja u tisućama svjetala.

Središte gradskog života je avenija Kungsportsavenyen, koja povezuje povijesni dio grada s kulturnim kompleksom oko trga Götaplatsen. Ondje se nalaze kazališta, muzeji i galerije, dok sama avenija obiluje restoranima, trgovinama i noćnim klubovima te je jedno od glavnih mjesta za izlazak.

Za predah od gradske vreve tu je Slottsskogen Park, velika zelena oaza idealna za šetnje i boravak u prirodi, dok Universeum nudi sasvim drugačiji doživljaj kroz interaktivne izložbe, tropsku prašumu i akvarij. Ljubitelji umjetnosti ne bi trebali propustiti Göteborg Museum of Art, gdje se mogu vidjeti djela velikana poput Vincent van Gogh, Claude Monet i Pablo Picasso.

Posebnu vrijednost Göteborga čini njegov arhipelag s više od 7600 otoka, jednim od najrazvedenijih obalnih područja u Europi. Do otoka se lako dolazi trajektima iz luke Saltholmen, a prijevoz je dio sustava Västtrafik. Južni arhipelag, uključujući Styrsö i Vrångö, potpuno je bez automobila, što ga čini idealnim za miran bijeg u prirodu.

