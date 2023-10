Kreće zimsko računanje dnevnih tarifa: Evo kada će struja biti jeftinija, a kada skuplja

Sa zimskim računanjem vremena koje je krenulo ovoga vikenda u noći s 28. na 29. listopad, mijenja se i računanje dnevnih tarifa za obračun električne energije. Zimsko računanje vremena, kada se kazaljke pomaknu za jedan sat unatrag, krenulo je 29. listopada od 3 sata ujutro, a trajat će do kraja ožujka kada ponovno kreće ljetno računanje vremena. Tarifni modeli za obračun struje prilagođavaju se upravo tome. Zimsko računanje utrošene električne energije prema višoj tarifi obračunavati će se u narednom razdoblju od 7 do 21 sat, a prema nižoj tarifi u razdoblju od 21 do 7 sati.

Inače, Vlada podsjeća i na Uredbe koje su donesene sredinom ožujka i rujna kojima se uređuje način i formira cijena za kupce struje u kućanstvima. Te mjere su privremene, a stupile su na snagu 1. travnja ove godine te će vrijediti punih godinu dana, dakle do 31. ožujka 2024. Tablica koja je objavljena odnosi se na sva kućanstva čija šestomjesečna potrošnja električne energije od 1. listopada 2023. ne prelazi 3.000 kWh. Ona kućanstva koja ne prelaze taj iznos, razliku potrošnje plaćat će u iznosu koji je uvećan za 50 posto iznosa.

Prema kalkulatoru koji je dostupan na stranicama HEP-a za sve koji žene izračunati okvirnu potrošnju struje, 3.000 kWh iznosi s PDV-om ukupno 442,07 eura, odnosno 3.330.78 kuna što znači da bi mjesečna potrošnja trebala iznositi 74 eura da bi se prešao ''limit'' koji je postavila Vlada.

Tablica 1. Tarifne stavke za opskrbu kupaca kategorije kućanstvo u sustavu javne usluge, u primjeni od 01.04.2023. godine





Foto: HEP

Iz HEP-a napominju kako te cijene ne uključuju troškove korištenja distribucijske i prijenosne mreže te posebnu naknadu za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije.

- Uz tarifne stavke za opskrbu, prijenos i distribuciju, svi kupci plaćaju i posebnu Naknadu za obnovljive izvore i visokoučinkovitu kogeneraciju u iznosu od 0,013936 €/kWh odnosno 0,105 kn/kWh (u iznos nije uključen PDV), sukladno Odluci o naknadi za obnovljive izvore energije i visokoučinkovitu kogeneraciju - objašnjava HEP.

HEP je cijene usluga iskazao i u eurima. Svatko tko privremeno želi obustaviti isporuku električne energije platit će s PDV-om 15,93 eura, dok se ponovna uspostava plaća 14,60 eura. Ako se radi o žurnoj uspostavi, to se plaća nešto više - 21,24 eura. Plaća se, napominje HEP, i otkazivanje zahtjeva obustavom za obustavom električne energije i to 7,96 eura. Ono što brojni ne znaju da se plaća, a to je dostava opomene za poduzetnike i to u iznosu od 1,33 eura.

Foto: HEP

