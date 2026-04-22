Misterij prazne baterije: Ovih pet aplikacija su glavni krivci, a rade i dok spavate

Mnogi korisnici pametnih telefona suočavaju se s istim frustrirajućim problemom: baterija koja se neobjašnjivo brzo prazni, čak i na novijim uređajima. Iako je lako okriviti hardver, 5G mrežu ili zaslone s visokom frekvencijom osvježavanja, stvarni krivac najčešće se skriva u softveru. Aplikacije koje svakodnevno koristimo postale su toliko napredne i zahtjevne da predstavljaju ogroman teret za bateriju, a najgore od svega je što mnoge od njih nastavljaju raditi čak i kada je telefon u džepu, a zaslon isključen. Te pozadinske aktivnosti, iako naizgled bezazlene, zbrajaju se tijekom dana i rezultiraju crvenim upozorenjem o niskoj razini baterije puno prije nego što očekujete.

Koncept "rada u pozadini" ključan je za razumijevanje ovog problema. Kada prijeđete s jedne aplikacije na drugu, čini se kao da ste zatvorili prethodnu, no ona zapravo ostaje aktivna. Aplikacije u pozadini osvježavaju sadržaj, provjeravaju nove poruke i obavijesti, sinkroniziraju podatke i prate vašu lokaciju. Proizvođači to dopuštaju jer takva funkcionalnost čini korištenje telefona praktičnijim - poruke stižu odmah, a feedovi društvenih mreža su ažurirani čim ih otvorite. Međutim, ta praktičnost ima svoju cijenu. Svaka od tih malih operacija troši dragocjenu energiju, a kada deseci aplikacija rade istu stvar, potrošnja baterije drastično raste.

Među stotinama tisuća dostupnih aplikacija, nekoliko se kategorija posebno ističe kao najveći potrošači. Na prvom su mjestu društvene mreže poput Facebooka, Instagrama i TikToka, koje su dizajnirane da vas što dulje zadrže aktivnima. One neprestano preuzimaju novi sadržaj, automatski pokreću videozapise i šalju obavijesti. Odmah uz njih su streaming servisi kao što je YouTube, koji opterećuju procesor i grafičku karticu obradom videa visoke rezolucije. Treća skupina su navigacijske aplikacije poput Google Mapsa, koje istovremeno koriste GPS za praćenje lokacije u stvarnom vremenu i drže zaslon stalno upaljenim, što je jedna od energetski najzahtjevnijih radnji za bilo koji pametni telefon.

Problem nije samo u onome što aplikacije rade dok ih aktivno koristite, već u onome što čine neprimjetno. Pozadinsko osvježavanje omogućuje im da dohvate nove podatke s interneta, što opterećuje i bateriju i mobilne podatke. Usluge lokacije, ako su postavljene da rade neprekidno, mogu biti još veći problem. Aplikacije poput Ubera ili Snapchata mogu stalno pratiti gdje se nalazite, čak i kada to nije potrebno za njihovu osnovnu funkciju. Svaka sinkronizacija s poslužiteljima, svaka primljena obavijest i svako ažuriranje widgeta na početnom zaslonu mali je, ali stalan udarac na trajanje baterije.

Dobra vijest je da se ne morate odreći omiljenih aplikacija kako biste produžili trajanje baterije. Rješenje leži u pametnom upravljanju postavkama telefona. Prvi i najvažniji korak je ograničavanje pozadinskih aktivnosti. Na iPhone uređajima to možete učiniti odlaskom u Postavke > Općenito > Osvježavanje aplikacija u pozadini, gdje možete u potpunosti isključiti tu funkciju ili je onemogućiti za pojedine aplikacije. Korisnici Androida sličnu opciju pronalaze u Postavkama > Aplikacije, gdje odabirom željene aplikacije, a zatim stavke "Baterija", mogu odabrati opciju "Ograničeno". Već ovaj mali korak može donijeti primjetno poboljšanje.

Drugi veliki potrošač je praćenje lokacije. Provjerite koje aplikacije imaju pristup vašoj lokaciji i ograničite ga. Umjesto da dopustite pristup "Uvijek", odaberite opciju "Samo tijekom korištenja aplikacije" za sve aplikacije kojima lokacija nije neophodna za rad u pozadini. Facebook, Instagram i brojne druge aplikacije često traže stalan pristup lokaciji, iako za tim nema stvarne potrebe. Ograničavanjem ovog dopuštenja sprječavate nepotrebno aktiviranje GPS-a i štedite energiju.

Postoji još nekoliko jednostavnih trikova koji zajedno mogu značajno produžiti autonomiju uređaja. Smanjite svjetlinu zaslona i postavite automatsko gašenje na trideset sekundi neaktivnosti. Ako vaš telefon ima OLED zaslon, korištenje tamnog načina rada (Dark Mode) može uštedjeti i do dvadeset posto energije jer crni pikseli na takvim zaslonima ne troše struju. Isključite obavijesti za manje važne aplikacije kako biste smanjili broj buđenja telefona iz stanja mirovanja. Također, umjesto standardnih verzija aplikacija, isprobajte njihove "Lite" inačice ako su dostupne. One su dizajnirane da troše manje resursa i podataka, a često nude sve ključne funkcije.

Znate li da ove predmete nikada ne smijete imati u autu? Ako vas policija uhvati, ne gine vam kazna Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

*uz pomoć AI-ja