Bili smo na svjetskoj premijeri nove gradske Cupre: Znamo i cijenu urbanog Ravala

Iz Španjolske nam ubrzo stiže novi model - Cupra Raval. Nastao je kao dio šire obitelji malih električnih automobila Volkswagen Grupe, poznate kao Electric Urban Car Family. Tu su Volkswagen ID.Polo i ID.Cross, kao i Škoda Epiq. Model Raval još prije gotovo dva mjeseca vidjeli smo u Barceloni, a do jutros je trajao embargo na sve informacije. Ime Raval dobio je po gradskoj četvrti Barcelone, El Raval, poznatoj po protoku mladenačkog duha i kreativnosti. Kompaktnost je vidljiva u dimenzijama. Raval je dug 404,6 centimetara, širok 178,4, visok 151,8, te je nastao na platformi međuosovinskog razmaka 260 cm. Tu je i prtljažnik od 430 litara. Oštre linije stvaraju napetost, karakter i mišićavost. Uz osvijetljeni Cupra logotip i Matrix LED glavna svjetla, Raval gledan sprijeda, ostavlja odvažan, visokotehnološki dojam. Napredna svjetla automatski se prilagođavaju uvjetima vožnje i cesti. Bočni dijelovi vozila sadrže skrivene osvijetljene ručke u ravnini s vratima, što doduše proizvođači lagano izbacuju iz upotrebe. Stražnji kraj donosi naglašeni difuzor i 3D svjetlosne efekte, a svjetlosna traka proteže se cijelom širinom stražnjeg kraja.

Bili smo na svjetskoj premijeri nove gradske Cupre: Znamo i cijenu modela Raval

Pripremljene su brojne mogućnosti individualizacije vanjskog izgleda. Bez obzira govorimo li o kotačima od lakog metala, gdje se možde birati između osam dizajna kotača od 17 do 19 inča promjera ili pak sedam vanjskih boja. Tu su mat boje i boje s efektom prelijevanja - Plasma lak s efektom prelijevanja, koji se mijenja kroz cijan, plavu i indigo do ružičastocrvene ovisno o svjetlu. Putnička kabina usmjerena je na vozača gdje je pripremljeno zanimljivo osvjetljenje, digitalna integracija, fizičke tipke, kao i kontrola na upravljaču te taktilni detalji. Središnja konzola oslobađa vrijedan prostor za pohranu, dok intuitivni raspored osigurava jednostavno i pouzdano upravljanje. Integrirana sučelja za klima-uređaj i 12,9-inčni infotainment sustav, s novim operativnim sustavom Android OS, održavaju cockpit čistim. Ispred vozača je 10,25-inčna digitalna instrumentna ploča. Pripremljene su četiri opcije uređenja unutrašnjosti, a gdje svaka donosi svoj prepoznatljivi karakter. Svaka koristi reciklirane materijale, samo je pitanje u kojem postotku. Početna je Pulse koja sadrži sportska sjedala presvučena tkaninama izrađenim od 100% recikliranog materijala u središnjim dijelovima prednjih i stražnjih bočnih sjedala. Zatim je tu Immersive, pa Feel te na vrhu ponude, paket Ahead. On donosi CUP sportska sjedala s potpuno 3D pletenom presvlakom koristeći 100% reciklirani materijal.

Zanimljivost čini sustav osvjetljenja koji je dizajniran kako bi bio inteligentan i poboljšao atmosferu u vozilu. Ambijentalno osvjetljenje donosi odabir između sedam okruženja s bojama i dinamičnim animacijama. U središtu cockpita, Smart Light Next Generation transformira osvjetljenje u intuitivno komunikacijsko sučelje između vozila i vozača. Integrirano u instrumentnu ploču, pruža jasne vizualne povratne informacije povezane sa sustavima potpore za vozača, poput sustava za prepoznavanje mrtvog kuta, a istovremeno reagira prepoznatljivim animacijama tijekom ključnih trenutaka performansi, uključujući funkciju e-launch. Osvjetljenje postaje još impresivnije kroz dinamične projekcije na vratima. Projektor integriran u instrumentnu ploču baca prilagodljive animirane grafike na obloge vrata, proširujući svjetlosni jezik unutrašnjosti izvan tradicionalnih površina.

Raval ima pogon na prednje kotače i niži vozni postroj od bratskih modela. Tu je elektromotor APP 290 najnovije generacije, uparen s PowerCo baterijom s objedinjenim ćelijama integriranom u podvozje pomoću tehnologije cell-to-pack. Uklanjanjem kućišta modula, ovaj pristup smanjuje težinu i potrebni prostor, a istovremeno povećava gustoću energije za oko 10 posto. Funkcija e-launch iskustvu vožnje dodaje potpuno novu emocionalnu razinu. Birati se može između dvije baterije, a uz koje idu po dvije opcije elektromotora. Početna je verzija Raval koja spaja 37 kWh (LFP) bateriju i 85 kW / 116 KS motor. Raval Plus uz istu bateriju donosi snažniji elektromotor od 99 kW / 135 KS. Tu je AC punjenja do 22 kW odnosno DC punjenje do 90 kW DC punjenja te doseg od 300-tinjak kilometara. Veća je NMC baterija od 52 kWh koja ide uz Endurance verziju koju pokreće elektromotor od 155 kW / 211 KS. Doseg je oko 450 kilometara, a DC punjenje od 130 kW. Ista baterija ide i top VZ izdanje koje pak raspolaže s EV motorom od 166 kW / 226 KS. On je opremljen DCC Sport (Dynamic Chassis Control) ovjesom veće krutosti (+5 %), ESC OFF modusom, 19-inčnim kotačima sa širim gumama od 235 mm i elektroničkom blokadom diferencijala.

Na početku će biti dostupne tri ekskluzivne verzije uz snažniju bateriju - Dynamic, Dynamic Plus i VZ Extreme. Početne dvije dolaze uz motor od 155 kW, dok VZ Extreme ide uz snažniji motor od 166 kW. Tu se osigurana dinamika vožnje te održivi materijali i napredne tehnologije. Raval je dizajniran i proizveden u tvornici u Martorellu, na temelju napredne MEB+ platforme te stiže na tržište tijekom ljeta, s cijenom za početni model od 26.000 €.