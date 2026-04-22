Nijemci su odabrali i sastavili listu najboljih: U ove se električne autiće najviše isplati uložiti

Ponuda malih električnih automobila i dalje je skromnija u odnosu na klasične modele s motorima s unutarnjim izgaranjem, no tržište se ubrzano razvija. Sve je više opcija u segmentu gradskih i mikroautomobila, a kupci danas mogu birati između različitih veličina, cijena i dosega – ovisno o potrebama, piše ADAC.

Ključno pravilo pritom ostaje isto: veća baterija znači i veći domet, ali i višu cijenu. Za vozače koji električni automobil koriste kao drugo vozilo, primjerice za gradsku vožnju ili odlazak na posao, manja baterija i niža cijena često su sasvim dovoljni. S druge strane, oni koji traže primarno vozilo moraju računati na veći domet i mogućnost brzog punjenja, osobito na duljim putovanjima.

U kategoriji najmanjih modela, takozvanih mikroautomobila, prostor za bateriju je ograničen pa je i domet kraći. Ipak, izbor postupno raste pa se među zanimljivijim modelima ističu Fiat 500e, Dacia Spring, Hyundai Inster, Leapmotor T03 i Renault Twingo E-Tech. Neki od njih dostupni su i za manje od 20.000 eura, što ih čini među najpovoljnijim električnim vozilima na tržištu.

U višem dijelu segmenta nalaze se modeli s većim baterijama i dometom koji može prelaziti 400 kilometara prema WLTP standardu, iako je u stvarnim uvjetima – osobito na autocesti ili zimi – taj broj osjetno manji. Sve više proizvođača nudi i male električne SUV-ove, poput Alfa Romeo Junior Elettrica ili Opel Mokka Electric, koji nude višu poziciju sjedenja i bolji osjećaj prostranosti, iako realno ne donose znatno više prostora.

Segment će dodatno ojačati već 2026. dolaskom novih modela. Među najavljenima su Cupra Raval, kao dio šire električne ofenzive Volkswagen Group, zatim budući Volkswagen ID. Polo te mali SUV modeli poput Škoda Epiq i Volkswagen ID. Cross.

Cijene ostaju jedan od glavnih izazova. Modeli s većim dometom rijetko se mogu pronaći ispod 30.000 eura, ponajprije zbog visokih troškova baterija. Ipak, novi pristupačniji modeli poput Citroën ë-C3 ili BYD-ovih gradskih modela pokazuju da električni automobili postupno postaju dostupniji širem krugu kupaca. Zaključno, mali električni automobili sve su ozbiljnija alternativa klasičnim vozilima, osobito u urbanim sredinama. No pri odabiru i dalje treba pažljivo vagati između cijene, dometa i stvarnih potreba u svakodnevnoj vožnji.