Novi AI hit iz Kine: Što je Manus i može li zasjeniti DeepSeek?

Nakon što je kineski DeepSeek početkom godine izazvao veliku pažnju u tehnološkoj zajednici svojim modelom R1, još jedan kineski startup, Monica, priprema se ponoviti taj uspjeh. Njihov AI agent Manus oduševio je stručnjake jer samostalno obavlja složene zadatke, umjesto da se samo fokusira na generiranje teksta. "Manus ne samo da obrađuje podatke, već donosi konkretne rezultate. To je opći AI agent koji nadmašuje osnovne funkcije i akcije. Izvrsno se snalazi u raznim zadacima, od poslovnih do svakodnevnih, omogućujući vam da se opuštate dok on obavlja posao", tvrde njegovi tvorci.

Video u kojem su prikazane njegove sposobnosti brzo je postao viralan, a mnogi ga nazivaju 'novim kineskim DeepSeek trenutkom'. Za razliku od klasičnih AI modela koji se oslanjaju na jedan sustav, Manus koristi kombinaciju više velikih jezičnih modela (LLM). Monica je kreirala internetsku stranicu posvećenu Manusu, prikazujući ga kao AI asistenta koji je dizajniran za pomoć u profesionalnim i svakodnevnim zadacima. Dok se alati poput OpenAI-ovog Operatora, Googleovog Gemini Deep Researcha i Salesforceovog Agentforcea fokusiraju na specifične industrije, Manus je osmišljen za mnogo širu primjenu.

Prema tvrdnjama tvrtke, Manus je sposoban planirati putovanja, provoditi istraživanje tržišta nekretnina, pronalaziti klijente, raditi financijske analize, kreirati interaktivne web stranice, analizirati životopise, dizajnirati edukativne programe, pisati Python skripte, pa čak i obavljati online kupovinu. Ključni tehnički aspekt Manusa je asinkroni rad temeljen na oblaku, što znači da korisnici mogu delegirati zadatke i odspojiti se, dok sustav nastavlja raditi i donosi gotove rezultate kasnije. Ipak, Monica nije otkrila sve detalje o AI modelima iza Manusa, što je izazvalo određeni skepticizam.

Iz Monice tvrde da Manus nadmašuje OpenAI-ov DeepResearch na GAIA skali (General AI Assistant). Trenutno je dostupan samo ograničenom broju testera, a datum šire dostupnosti još nije poznat. Manjak transparentnosti u vezi s tehničkim detaljima izazvao je zabrinutost. Yichao 'Peak' Ji, voditelj istraživanja u Monici, obećao je uskoro podijeliti više informacija. Reakcije testera bile su podijeljene. Victor Mustar, voditelj proizvoda u Hugging Faceu, nazvao je Manus 'najimpresivnijim AI alatom kojeg je ikad isprobao', dok je Alexander Doria, suosnivač AI startupa Pleias, prijavio česte pogreške tijekom korištenja. Još uvijek nije jasno hoće li Manus postati 'novi DeepSeek'.

Podsjetimo, kineski DeepSeek je nedavno izazvao veliku pažnju tvrdnjom da je razvio AI model koji može konkurirati velikim američkim igračima poput OpenAI-a, tvorca ChatGPT-a, uz znatno niže troškove razvoja. DeepSeekov model učinkovitije koristi procesorsku snagu, čime smanjuje troškove i povećava kapacitet. Ova tehnologija mogla bi omogućiti tehnološkim divovima poput OpenAI-a, Mete i Microsofta da preusmjere računalne resurse na nove projekte. Također, za razliku od ChatGPT-a, DeepSeekov model je otvorenog koda, što omogućuje pristup svima.