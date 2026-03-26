Nakon crnih prognoza iz Njemačke: Pitali smo KiK što će biti s trgovinama u Hrvatskoj. Evo što su nam rekli

Njemački mediji posljednjih mjesec dana na velika zvona pišu o tome kako je poznati diskontni lanac KiK odlučio usporiti svoju ekspanziju i zatvoriti velik broj poslovnica diljem Europe. Prema najavama, broj trgovina u Europi smanjit će se do kraja 2026. godine za oko 225, na nešto više od 4000 poslovnica.

Proslijedili smo upit i KiK-u uHrvatskoj. Zanimalo nas je planira li se kod nas smanjenje broja poslovnica u 2026. i u kojem opsegu te mogu li kupci očekivati nekakve promjene na domaćem tržištu, s obzirom na trenutnu situaciju u Njemačkoj i ostatku Europe.

"Kao i sva velika trgovačka poduzeća, i mi neprestano provjeravamo naš portfelj poslovnica diljem Europe. Naš cilj je održivo i profitabilno poslovanje. Dio tog procesa uključuje i prilagodbe portfelja koje provodimo odgovorno i proaktivno. Uvijek nastojimo zaposlenicima ponuditi alternativna radna mjesta unutar široke KiK mreže poslovnica. Ovaj pristup se u prošlosti pokazao uspješnim i naš tim ga iznimno cijeni", odgovorili su iz KiK-a Hrvatska.

Podsjetimo, generalni i financijski direktor KiK-a Christian Kümmel istaknuo je kako je riječ o korekciji ranije strategije snažnog širenja. Prema njegovim riječima, prevelika gustoća u rasporedu poslovnica – u nekim slučajevima udaljene su manje od kilometra – nije donijela očekivani rast broja kupaca. “Previše smo se širili i to sada ispravljamo”, poručio je, dodajući kako su preostale lokacije profitabilne, prenosi Fenix.

Tvrtka zasad nije objavila koje će konkretne poslovnice biti zatvorene, a dio zaposlenika još nije službeno informiran. Uprava navodi kako planira zaposlenicima ponuditi premještaj u druge trgovine ili pronaći alternativna rješenja, uz napomenu da otkazi nisu u planu. KiK zapošljava oko 32.000 radnika, od čega 19.000 u Njemačkoj.