Priča je starija i od samog kršćanstva: Znate li zašto za Uskrs jedemo baš pisanice i šunku?

Gotovo da nema obitelji u Hrvatskoj koja Uskrs može zamisliti bez mirisa kuhane šunke i košarice pune šarenih jaja. Taj je doručak, koji se blaguje nakon blagoslova hrane u crkvi, središnji događaj najvećeg kršćanskog blagdana. No, dok uživamo u bogatstvu okusa, rijetko se zapitamo zašto su baš te namirnice postale neizostavan dio tradicije. Odgovor leži u fascinantnoj mješavini drevnih poganskih vjerovanja, kršćanske simbolike i, možda najvažnije, sezonske logike života naših predaka u vremenima bez hladnjaka i supermarketa. Svaki element na uskrsnom stolu nosi svoju priču, dublju od samog okusa, a zajedno tvore mozaik koji slavi pobjedu života nad smrću i dolazak proljeća.

Priča o uskrsnom jajetu mnogo je starija od kršćanstva. Još su drevni Egipćani, Perzijanci i Rimljani jaje smatrali moćnim simbolom plodnosti, ponovnog rođenja i buđenja prirode nakon duge zime. Kršćanstvo je tu univerzalnu simboliku vješto preuzelo i utkalo u vlastitu priču o uskrsnuću. Tvrda ljuska jajeta počela je predstavljati Isusov zapečaćeni grob, a pile koje iz nje izlazi postalo je prikaz samog Krista koji ustaje iz mrtvih, donoseći novi život i nadu. Tradicija bojanja jaja također nosi duboko značenje; crvena boja, najčešća u ranokršćanskoj tradiciji, simbolizira prolivenu Kristovu krv i žrtvu. Legenda kaže da su jaja u košari Marije Magdalene, koju je nosila na Isusov grob, čudesno pocrvenjela kada je vidjela da je uskrsnuo.

Osim snažne simbolike, postoji i vrlo praktičan razlog zašto su se jaja našla u središtu uskrsne gozbe. Tijekom 40 dana korizme, Crkva je u srednjem vijeku zabranjivala konzumaciju mesa, ali i svih životinjskih proizvoda, uključujući jaja i mliječne proizvode. Međutim, kokoši nisu prestajale nesti. Kako bi sačuvali jaja i spriječili njihovo propadanje, ljudi su ih kuhali. Do Uskrsa, koji označava kraj posta, u kućanstvima bi se nakupile goleme količine kuhanih jaja, koja su tako postala logičan i dobrodošao dio blagdanskog stola. U Hrvatskoj je umijeće izrade pisanica toliko ukorijenjeno da od 2008. godine ima status nematerijalnog kulturnog dobra, a najstarija tehnika bojanja, ona pomoću ljuski luka, koristi se i danas.

Slično kao i jaja, šunka svoje mjesto na stolu duguje spoju simbolike i sezonske nužnosti. U vremenima prije modernog uzgoja i hlađenja, svinje su se tradicionalno klale u kasnu jesen, u vrijeme kolinja. Meso se tada solilo i dimilo kako bi se sačuvalo tijekom zime. Upravo bi šunke, nakon višemjesečnog procesa sušenja i zrenja, bile spremne za jelo u rano proljeće - točno u vrijeme Uskrsa. Tako je šunka postala savršen simbol završetka zime i posta, te povratka obilju. Ona se smatra "kraljicom stola", a budući da potječe od buta, najsnažnijeg dijela životinje, njezina konzumacija simbolizira snagu i pobjedu života. Iako se tradicionalno za Pashu jela janjetina, kao simbol žrtvenog janjeta, šunka je s vremenom, posebno u sjevernijim i kontinentalnim dijelovima Europe i Hrvatske, postala dostupnija i jeftinija alternativa koja je preuzela glavnu ulogu.

Posebnost hrvatske uskrsne tradicije jest nošenje košare s hranom na blagoslov na Veliku subotu ili na samo uskrsno jutro. Uz šunku i pisanice, u toj se košari obavezno nalaze i mladi luk, rotkvice, sol te hren. Svaki od tih priloga ima svoje značenje. Mlado povrće simbolizira proljeće i obnovu prirode, dok hren svojom oštrinom i ljutinom predstavlja gorčinu Isusove muke, ali i čavle kojima je bio pribijen na križ. Uz slane delicije, neizostavan je i slatki kruh - pinca, u Dalmaciji poznata kao sirnica. Ona simbolizira samog Krista kao kruh života, a križ koji se često urezuje na njezinu vrhu prije pečenja jasan je podsjetnik na njegovu žrtvu. Tako uskrsni doručak u Hrvatskoj nije samo obrok, već blagoslovljeni ritual koji povezuje obitelj i slavi temeljne vrijednosti vjere kroz okuse duboko ukorijenjene u povijest i prirodu.