Otkrivamo detalje istrage: USKOK razotkrio i kako je Pavlek trošio milijune
Tko je 'bog hrvatskog skijanja' koji se našao na meti USKOK-a? Veliki skandal mu je obilježio život
Na meti istražitelja Hrvatski skijaški savez i Vedran Pavlek, sumnja se u izvlačenje 30 milijuna eura?
U NJEMAČKOJ

Kao da su od zlata: Cijene čokoladnih zečića su nerealne, pogledajte koliko treba izdvojiti za omiljenu slasticu

VL
Autor
Večernji.hr
26.03.2026.
u 15:10

Stručnjaci za potrošače savjetuju kupcima da prilikom kupnje obrate pažnju na jediničnu cijenu te češće biraju robne marke trgovaca ili proizvode na akciji kako bi ublažili rast troškova

Cijene čokoladnih uskrsnih zečića u posljednjih su nekoliko godina značajno porasle, pokazuje analiza Centra za zaštitu potrošača iz Hamburga. Najveći skok bilježe poznati brendovi – primjerice, Milka čokoladni zeko od 45 grama poskupio je čak 101 posto u razdoblju od 2019. do 2026., dok je Lindt zlatni zeko od 50 grama skuplji za 84 posto. Kod Ferrero proizvoda rast je nešto umjereniji, ali i dalje primjetan, piše t-online.

Podaci pokazuju kontinuirani rast iz godine u godinu. Tako je, primjerice, Milkin zeko od 45 grama s 0,89 eura u 2019. porastao na 1,99 eura u 2026., dok je Lindtov zeko od 50 grama dosegnuo 3,29 eura. Sličan trend bilježe i veća pakiranja, kao i drugi proizvodi poput čokoladnih jaja.

Zanimljivo je da rast cijena čokolade dolazi unatoč padu cijena kakaa na svjetskom tržištu, koje su u manje od godinu dana pale za oko 75 posto. Proizvođači i trgovci to objašnjavaju dugoročnim ugovorima o nabavi sirovina, koji su često sklapani u razdoblju viših cijena, ali i rastom troškova energije, prijevoza i rada.

Ipak, nisu svi trgovci pratili trend poskupljenja. Diskontni lanci poput Aldija zadržali su cijene pojedinih proizvoda na prošlogodišnjoj razini, dok se povoljniji zečići mogu pronaći i u ponudi Lidl i REWE. Stručnjaci za potrošače savjetuju kupcima da prilikom kupnje obrate pažnju na jediničnu cijenu te češće biraju robne marke trgovaca ili proizvode na akciji kako bi ublažili rast troškova.

Peternel: Zatražit ćemo da se Stanivukovića proglasi personom non grata u Hrvatskoj
kakao čokolada čokoladni zec

