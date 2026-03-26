Kao da su od zlata: Cijene čokoladnih zečića su nerealne, pogledajte koliko treba izdvojiti za omiljenu slasticu

Cijene čokoladnih uskrsnih zečića u posljednjih su nekoliko godina značajno porasle, pokazuje analiza Centra za zaštitu potrošača iz Hamburga. Najveći skok bilježe poznati brendovi – primjerice, Milka čokoladni zeko od 45 grama poskupio je čak 101 posto u razdoblju od 2019. do 2026., dok je Lindt zlatni zeko od 50 grama skuplji za 84 posto. Kod Ferrero proizvoda rast je nešto umjereniji, ali i dalje primjetan, piše t-online.

Podaci pokazuju kontinuirani rast iz godine u godinu. Tako je, primjerice, Milkin zeko od 45 grama s 0,89 eura u 2019. porastao na 1,99 eura u 2026., dok je Lindtov zeko od 50 grama dosegnuo 3,29 eura. Sličan trend bilježe i veća pakiranja, kao i drugi proizvodi poput čokoladnih jaja.

Zanimljivo je da rast cijena čokolade dolazi unatoč padu cijena kakaa na svjetskom tržištu, koje su u manje od godinu dana pale za oko 75 posto. Proizvođači i trgovci to objašnjavaju dugoročnim ugovorima o nabavi sirovina, koji su često sklapani u razdoblju viših cijena, ali i rastom troškova energije, prijevoza i rada.

Ipak, nisu svi trgovci pratili trend poskupljenja. Diskontni lanci poput Aldija zadržali su cijene pojedinih proizvoda na prošlogodišnjoj razini, dok se povoljniji zečići mogu pronaći i u ponudi Lidl i REWE. Stručnjaci za potrošače savjetuju kupcima da prilikom kupnje obrate pažnju na jediničnu cijenu te češće biraju robne marke trgovaca ili proizvode na akciji kako bi ublažili rast troškova.