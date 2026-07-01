Je li ovo najgori hrvatski običaj? 'Potpuno promašeno, atmosfera je kao na svadbi'

Pitanje "Koji hrvatski običaj vam je najgori?" postavljeno na popularnoj društvenoj mreži Reddit otvorilo je prostor za iskrenu i opsežnu raspravu u kojoj su stotine Hrvata podijelile svoja mišljenja o tradicijama koje im najviše smetaju. Odgovori su otkrili širok spektar frustracija, od bučnih slavlja i obiteljskih napetosti do odnosa prema životinjama i društvenih očekivanja.

Apsolutni pobjednik u kategoriji najgoreg običaja, sudeći prema broju glasova, jesu karmine. Mnogi su se složili da se okupljanje nakon sprovoda prečesto pretvara u neprimjerenu gozbu. "Tek si ispratio nekoga na posljednji počinak, a sat vremena kasnije atmosfera kao na svadbi. Najčešće djeluje potpuno promašeno", napisao je korisnik čiji je komentar dobio najviše podrške. Ipak, drugi su branili karmine kao praktičnu potrebu, ističući da je red nahraniti ljude koji su doputovali izdaleka kako bi odali počast.

Visoko na listi našli su se i običaji vezani za rođenje djeteta. Posebno je kritiziran onaj prema kojem otac vijest o rođenju djeteta dočekuje pijan s prijateljima, umjesto da bude podrška partnerici. Uz to, spomenuto je i "štrajenje" ili "perjanje" u Zagorju, gdje prijatelji novopečenom ocu rade nered u dvorištu i ispisuju poruke na cesti, što neki vide kao simpatičnu zafrkanciju, a drugi kao običaj koji je "evoluirao u teški treš".

Svadbeni običaji također su se našli na udaru kritika. Mnogima smeta skidanje podvezice, trubljenje u svadbenim kolonama i mahanje zastavama, što je jedan korisnik nazvao "seljačijom". Kritizirano je i "kupovanje mlade", jedan od poznatijih svadbenih običaja, koji se nekima čini nepotrebnim i zastarjelim. Općenito, forsiranje običaja "jer se tako mora" mnogima zagorčava blagdane i posebne prigode. "Najgori običaj je inzistiranje na običajima", sažeo je jedan komentator.

Jedan od komentara s najviše glasova osudio je "držanje pasa na lancu cijeli njihov život", što su mnogi prepoznali kao okrutnu i raširenu praksu. Drugi su se osvrnuli na patrijarhalne obrasce u obiteljima, gdje se sinovi tretiraju povlašteno, dok se od kćeri očekuje da budu "sluškinje". Među ostalim kritiziranim pojavama našli su se i davanje novca svećeniku za blagoslov kuće i tjeranje gostiju da jedu i piju preko svake mjere.