Najmanja krafna dođe više od pet kila krumpira. 'Onome tko ovo uspije prodati treba dati ministarsku funkciju'

Minijaturna krafna, veličine Raffaello kuglice, košta nevjerojatnih 1,80 eura. Na Facebook stranici Halo inspektore objavljena je fotografija ove svima omiljene poslastice u vrijeme poklada. "Po svemu sudeći ova je zagrebačka sićušna krafna pravi rekorder u sveopćoj shrinkflaciji koja je zahvatila Hrvatsku", stoji u objavi. Također se konstatira kako se sve smanjuje, a cijene rastu. Navodi se kako je prošlog tjedna ta mini krafna s kremom od vanilije koštala 1,50 eura.

Na stranici se navodi kako se za taj novac može kupiti pet kilograma kupusa, krumpira i 1,5 litara mlijeka, kila jabuka Pink Lady. "Jedan zalogaj prženog tijesta s punjenjem od kreme s okusom vanilije postao je tako vrjedniji od kilograma kiselog kupusa, litre i pol mlijeka ili 5 kila krumpira. To nije inflacija – to je teška shrinkflacija! Ma što god rekli neki na to…" stoji u objavi. Ljudi su u komentarima u šali pisali kako se radi o tik tok krafni. "Ako netko ima i želi potrošiti 1,8 eura za krofnu veličine dugmeta neka troši. Cijena je istaknuta i piše "Mini". Onom tko ovo uspijeva prodati treba dati ministarsku funkciju u resoru gospodarstva", stoji u drugom komentaru. "Ima se, može se! Ako se prodaje, onda još malo smanjiti promjer i cijenu dići na 1,99€!", komentirali su ljudi.

"Realno to je krafna, mini krafna… to nije namirnica neophodna za zivot niti nesto sto moramo pojesti. A trziste je slobodno i moze staviti cijenu koju zeli. Ko ima / zeli kupit ce si. Da, omjer cost/value je nekima uzasan nekima nije. Da, inflacija je uzasna. Al’ treba li vam krafna - pa bas i ne. Mozete li nac jeftiniju dosta - pa i da", napisala je jedna korisnica. "Ne znam tko je proizvodi i prodaje ali znam da u široj prodaji nema krafne ili uštipka koji vrijedi 1,80 eura. Isto tako znam da domaća krafna, napravljena od vrhunskih namirnica, težine od 100 gr, punjena domaćom marmeladom ne košta više od 0,30 centi. Naravno, nisam računala vrijeme i trud. Ipak, ovo što se prodaje pod nazivom krafna, to nije jestivo. Barem meni", objavila je korisnica.