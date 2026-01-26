Jeste li primijetili ovu grešku na Gmailu? Google potvrdio velike probleme, evo što se dogodilo

Mnogi korisnici primijetili su tijekom vikenda probleme s automatskim filtrima i skeniranjem neželjene pošte u svojim Gmail sandučićima. Riječ je o poteškoćama koje je Google i službeno priznao, a ispravak bi sada već trebao biti dostupan svim korisnicima te se očekuje normalizacija rada popularne usluge za elektroničku poštu.

Prema informacijama s nadzorne ploče statusa Google Workspacea, brojni problemi pogodili su korisnike tijekom subote. Među njima se najviše isticala "pogrešna klasifikacija e-pošte" putem Gmailovih ugrađenih automatskih filtara, što je izazvalo kaos u pristigloj pošti. Ta bi funkcija trebala automatski razvrstavati manje važne poruke, poput promocija i obavijesti s društvenih mreža, u zasebne kartice kako ne bi opterećivale glavni sandučić.

Automatsko filtriranje pametna je značajka koja postoji već godinama, a korisnici je mogu i ručno prilagođavati povlačenjem poruka između različitih kartica. Međutim, zbog spomenutih problema s "pogrešnom klasifikacijom", mnogima je glavna kartica, namijenjena važnim porukama od stvarnih osoba, bila preplavljena posebnim ponudama, newsletterima i raznim obavijestima s internetskih stranica na koje su prijavljeni.

Narušeno automatsko filtriranje nije bio jedini problem s kojim su se korisnici Gmaila borili. Google je izvijestio i o "pogrešno klasificiranim upozorenjima o neželjenoj pošti", što znači da su se pojavljivale obavijesti koje su upućivale na to da poruke nisu provjerene na spam. Mnogi su tako mogli vidjeti poruku "Gmail nije skenirao ovu poruku u potrazi za spamom, neprovjerenim pošiljateljima ili štetnim softverom", iako nije jasno jesu li skeniranja doista bila neuspješna ili se samo upozorenje prikazivalo greškom. Povrh svega, korisnici i sam Google prijavili su i "kašnjenja u primanju e-pošte".

Ipak, stižu i dobre vijesti jer je problem do nedjelje ujutro označen kao "riješen". Čini se, doduše, da postoje određena neslaganja u Googleovim vlastitim zabilježenim zapisnicima događaja o tome koliko su problemi trajali i kada je ispravak konačno pušten u rad. Vaš Gmail sandučić sada bi se trebao vratiti u normalu, iako iz Googlea napominju da neka upozorenja "mogu i dalje postojati" za poruke poslane prije nego što je problem riješen. Također, iz tvrtke su obećali provesti detaljnu analizu onoga što je pošlo po zlu, čim se dovrši interna istraga kako bi se utvrdio točan uzrok ovog globalnog propusta.