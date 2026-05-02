Muka po peludi: Brojni vozači rade jednu grešku koja samo pogoršava situaciju, evo kako je najlakše ukloniti

Dolaskom proljeća i viših temperatura na cestama se pojavljuje problem o kojem se rijetko razmišlja – pelud na automobilima. Dok većina vozača taj period povezuje s alergijama, manje je poznato da sitne čestice peludi mogu ozbiljno oštetiti lak i dugoročno povećati troškove održavanja. Na karoseriji, staklima i plastičnim dijelovima brzo se stvara tanak sloj koji u kombinaciji s vlagom postaje agresivan prema zaštitnim površinama vozila.

Kako piše Autoportal, pelud ima specifična svojstva zbog kojih je opasniji nego što izgleda. Riječ je o mikroskopskim česticama koje se lako lijepe za lak, a u kontaktu s rosom ili kišom stvaraju ljepljivi film. Taj sloj zadržava dodatne nečistoće i otežava čišćenje, a nepravilnim uklanjanjem može uzrokovati mikroogrebotine. S vremenom to dovodi do matiranja površine i gubitka sjaja, pa u ozbiljnijim slučajevima vlasnici moraju posegnuti za poliranjem ili čak ponovnim lakiranjem.

Jedna od najčešćih pogrešaka je brisanje peludi na suho. Takav pristup praktički pretvara pelud u fini brusni papir koji se utrljava u lak. Puno sigurniji način je prvo temeljito ispiranje vodom kako bi se uklonio veći dio čestica, a zatim pranje autošamponom neutralnog pH i mekim rukavicama od mikrovlakana. Na taj način znatno se smanjuje rizik od oštećenja.

U proljetnim mjesecima automobil je poželjno prati češće nego inače, otprilike svakih nekoliko dana ili barem jednom tjedno, posebno nakon kiše ili vjetra kada je koncentracija peludi najveća. Redovito uklanjanje naslaga sprječava njihovo stvrdnjavanje i olakšava održavanje vozila. Dodatnu zaštitu pružaju voskovi i keramički premazi. Vosak stvara zaštitni sloj koji otežava prianjanje peludi, dok keramička zaštita nudi dugotrajniju i otporniju barijeru. Iako je početno ulaganje veće, takva zaštita dugoročno smanjuje potrebu za intenzivnim održavanjem i čuva izgled vozila.

Pelud se ne zadržava samo izvana. Kroz ventilaciju i otvorene prozore lako ulazi i u unutrašnjost automobila, gdje može narušiti kvalitetu zraka i izazvati dodatne probleme osobama sklonima alergijama. Zato je važno redovito čistiti interijer, usisavati i na vrijeme mijenjati kabinski filter.